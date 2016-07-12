Ушедшая молодость. Почему у «Локомотива» нет будущего

Александр Фильцов, Магомед Оздоев, Вячеслав Подберезкин, Тарас Бурлак, Аршак Корян, Рифат Жемалятдинов – всех этих уберталантливых воспитанников «Локомотив» растерял в последние пять лет. Вчера к списку добавилась фамилия Георгия Махатадзе. Вскоре сюда же, по слухам, можно будет причислить и Дмитрия Баринова, которым активно интересуется «Рубин» и «Бенфика».

Что самое интересное, каждый из этих молодых футболистов уже смог проявить себя в других клубах. Пренебрегая контрактами, руководство «Локо» даже не задумывается, как усиливает конкурентов. Особенно везет «Рубину», основной состав которого в новом сезон будет на треть состоять из качественных легионеров, и на треть из бывших игроков красно-зеленых. Кстати, Махатадзе, который не захотел пять лет играть за еду, тоже может оказаться в Казани. Кажется, кого-то можно поздравлять с чемпионством. А кому-то – искать пути выхода из надвигающегося кризиса.

Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ

Любопытно, что практически каждый из перечисленных футболистов уходил со скандалом. И все в один голос говорили о неуважении со стороны руководства, нежелании предоставить шанс и ужасающе скромных контрактах. Корян после разговоров с начальством настолько разочаровался, что уехал в дубль «Витесса» и не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию. Махатадзе, наверное, останется в РФПЛ. Хотя бы для того, чтобы забить бывшему клубу гол с центра поля, напомнив о том, как плохо быть жадинами.

Но растранжиривание игроцкого капитала – даже не главная проблема сегодняшнего «Локомотива». Он начинает терять лидеров основы. Ушел Дюрица. По привычному сценарию отказался от обидного контракта Жемалятдинов, которого наигрывали в основе всю весну. На очереди Чорлука, который пока отнекивается от предложений «Зенита» и «Спартака», да и в «Фиорентину» не особенно рвется. Но итальянцы крайне заинтересованы в нем и готовы повысить предложение. Офис «Локо» уже заявил, что 7 миллионов их вполне устроит.

Как найти замену обоим центрбекам? Вопрос риторический. До сих пор не нашли, кем заткнуть дыру, образовавшуюся после ухода Дюрицы. И даже слухов о том никаких нет. Причина проста – на трансферы летнего межсезонья клубу выделено 0 рублей. На рынке свободных агентов есть интересные имена, вроде Демичелиса, Касереса и Туре. Но хоть кто-нибудь из вас верит, что они осенью окажутся на поляне в Черкизово?

Вы держитесь тут. Кого подписать «Локомотиву», имея в бюджете 0 рублей

Пока все радовались красотам Чемпионата Европы, болельщики «Локомотива» плавно погружались в мрак, который затягивает их в себя все сильнее. В это же во время удар по репутации клуба нанес директор по работе с болельщиками, продемонстрировав во Франции эту самую работу и загремев в тюрьму на 2,5 года. Единственной замочной скважиной, из которой мог просочиться свет, был слух о смене менеджмента клуба. Выражаясь языком фанатов: бабу выгоняют из клуба. Но буквально через несколько часов после появления новости на спортивных сайтах, клуб слухи опроверг. СМИ пытались цепляться за варианты, называя фамилии Ильи Геркуса и братьев Ротенбергов, но в ответ шли сплошные опровержения. Такова уж природа «Локомотива» – мигом опровергать шанс предоставленный судьбой.

Цифра дня. На сколько посадят работника «Локомотива» за драки в Марселе

Горького комизма железнодорожному лету добавил Альберто Сапатер – лучший бизнесмен в истории российского футбола. Не играя в футбол три сезона, испанец умудрялся зарабатывать по 1,45 млн евро в год. Клуб давно пытался его сплавить хотя бы в аренду, но Альберто ни в какую не хотел уходить, продолжая носить справки о различных травмах и заболеваниях. Попутно Сапатер экономит абсолютно на всем от еды до интернета в квартире, который ему оплачивает клуб. Даже у нынешнего суперпрофессионального руководства «Локо» не выдержало терпение – контракт с псевдофутболистом был расторгнут. Но оказалось, что незаконно. По крайней мере, в этом не сомневается сам Альберто, который подал иск в ФИФА, надеясь срубить солидную компенсацию. Есть подозрение, что у него получится.

Все эти проблемы – только начало. РЖД недвусмысленно дает понять, что «Локомотив» – лишний пункт в расходах. А без поддержки госкорпорации красно-зеленых вполне может ждать судьба «Динамо». Однако вместо того, чтобы решать проблему и цепляться за возможности, вроде талантливого поколения дубля, которое Черевченко постепенно готов вводит в состав, менеджмент клуба лишь усложняет себе жизнь откровенно глупыми решениями. «Локомотив» все последние годы живет в стиле подростка, который не думает о будущем – родители ведь содержат и помогают решить любые вопросы. Только вот наступает взрослая жизнь, в которой кто-то цепляется за прекрасное прошлое, а кто-то – строит великое настоящее. Ориентир, как всегда, один: славное будущее. Но его у «Локо», судя по всему, нет.

13 доказательств, что Ницше писал о российском футболе

Корян провел лучший матч в карьере. Бородюк ушел из «Кайрата». Как русские играют в Европе