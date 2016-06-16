Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цифра дня. На сколько посадят работника «Локомотива» за драки в Марселе


    0
    Голосов: 0
    16.06.2016 17:16
    Беспорядки в Марселе бесследно не пройдут: некоторые очень известные люди лишатся свободы на долгий срок.

    За участие в беспорядках в Марселе одного из российских болельщиков хотят посадить в тюрьму на гигантский срок. Речь идет о директоре по работе с болельщиками «Локомотива» Алексее Ерунове, который, по мнению обвинения, был в числе группы фанатов, дравшихся с англичанами в Старом порту с применением металлических палок и стульев. Ерунова задержали вместе с официальной делегацией ВОБа и собирались депортировать, однако он написал заявление об отказе. Сообщается, что Ерунов признает, что был в Марселе, но не участвовал в драках.

    Тем не менее, суд Марселя вынес приговоры трем российским болельщикам. Они приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет, сообщает AFP. Алексей Ерунов получил два года заключения,Сергей Горбачев – 1,5 года, Николай Морозов – 1 год. Напомним, россияне обвиняются в участии в беспорядках в Марселе в день матча Англия – Россия (1:1). Подсудимые приговорены по статье «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: roo-kbfclm.ru
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 17 июня 2016, 19:51

      идиотов на сайтах хватает комнатные растения когда кто будет говорить что вы уроды мягко говоря вы конечно же пройдёте мимо ещё раз повторюсь потому что вы растения и овощи а чувак за себя за пацанов за Россию! красава! и какое их было кол-во и бритых уму не постижимо молодцы ребята отбились и погнали респект и уважуха!
      все норм ребята с вами надеются что вас отпустят крепитесь!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 17 июня 2016, 13:36

      Действительно! Пусть этот "работник Локомотива" (прости меня Господи!) посидит. Он конечно ничего не поймёт. Тупое быдло, когда его прихватывают, начинает омерзительно извиваться и нелепо оправдываться. Но может среди его товарищей по разуму найдётся кто-то, кто поймёт, что Футбол, это Праздник! И быдлу на Празднике делать нечего.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      pac > Виталий1 17 июня 2016, 20:30

      *удак, это ты быдло диванное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 16 июня 2016, 23:58

      Пусть посидит, годик- другой... Может в голове, что прибавится. Мордоворот недоделанный...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 июня 2016, 23:51

      здоровый парень......сразу видно в первых рядах бьётся))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 июня 2016, 19:01

      По радио передали, что Ерунов признал свое участие в беспорядках и опознал себя на видео. Мое мнение, независимо от того, кто являлся зачинщиком - заслужил. Директор по работе с болельщиками наоборот должен был их успокаивать, а никак не беспредельничать с использованием арматуры. Насчет жестокости или мягкости наказания судить не берусь. Все зависит от обстоятельств. Надеюсь, из этих случаев у нас все извлекут правильные уроки. И законотворцы, которым давно пора ужесточить меры, и фанаты, для которых футбол без драки не футбол, а балет.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax > ШарКий вояж в ТуЛузу 16 июня 2016, 20:51

      чувак какие могут быть предъявы к директору по работу с болельщиками, когда сам глава РФС говорит, что дрался бы там (тоже сейчас удивляется почему ему дали штраф)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Lordfrax 17 июня 2016, 01:04

      Действительно, какие могут быть предъявы, когда чувак в самом начале разговора столь галантно представляется? Казнить нельзя помиловать. Всемудачи! (пробел поставьте сами).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      30регион 16 июня 2016, 17:54

      если здаровый то значит лупил бритов."хорошая логика"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > 30регион 16 июня 2016, 18:40

      если русский

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 16 июня 2016, 17:27

      Молодец, Алексей!!! Реально мужик

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11