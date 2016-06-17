Англия - Уэльс

Забили из явного вне игры - халявщики. Дальше 1/8 не пройдут
|10 тур
|6 сентября, вторник
|22:45
|Англия
|1:0
|Уэльс
|5 тур
|26 марта, суббота
|18:00
|Уэльс
|0:2
|Англия
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Уэльс
|3
|2
|0
|1
|6:3
|+3
|6
|2.
|Англия
|3
|1
|2
|0
|3:2
|+1
|5
|3.
|Словакия
|3
|1
|1
|1
|3:3
|0
|4
|4.
|Россия
|3
|0
|1
|2
|2:6
|-4
|1
Забили из явного вне игры - халявщики. Дальше 1/8 не пройдут
Это они у нас научились!!!!
Ураааааааааааааааааааааааа
С.а.с.и.ты. уэлс
Ну молодцы, тут больше нечего сказать!
все таки забили
Ну вот и ставочка сработала ;)
ну все пистец нам от уэльса((((
Согласен на все 100%!Как уже это заколебало:постоянно что-то подсчитываем, надеемся что кто-то у кого-то выиграет, постоянно этот сука авось... Похоже нашему футболу ни один тренер не поможет!
эм... там оффсайда не было у Варди?
Ржака будет если в ничью закончат...