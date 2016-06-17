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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)
Помощники:
Марк Борш, Штефан Лупп (Германия)
Резервный судья:
Матей Юг (Словения)
Материалы

Англия - Уэльс

16.06.2016, Четверг, 16:00 мск Ланс, стадион Феликс-Бола Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, 2 тур Англия - Уэльс
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа G
10 тур
6 сентября, вторник 22:45 Англия 1:0 Уэльс
5 тур
26 марта, суббота 18:00 Уэльс 0:2 Англия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уэльс 3 2 0 1 6:3 +3 6
2. Англия 3 1 2 0 3:2 +1 5
3. Словакия 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Россия 3 0 1 2 2:6 -4 1
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    Рейтинг: +334

    maratagliulin 16 июня 2016, 21:07

    Забили из явного вне игры - халявщики. Дальше 1/8 не пройдут

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    Рейтинг: +58

    BlackX 16 июня 2016, 18:33

    Это они у нас научились!!!!

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    Рейтинг: +8

    MYU_BEKC 16 июня 2016, 17:54

    Ураааааааааааааааааааааааа

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    Рейтинг: +8

    MYU_BEKC 16 июня 2016, 17:54

    С.а.с.и.ты. уэлс

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    Рейтинг: +58

    Partyzzzan 16 июня 2016, 17:54

    Ну молодцы, тут больше нечего сказать!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 16 июня 2016, 17:53

    все таки забили

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    Рейтинг: +12

    АлексВолков 16 июня 2016, 17:52

    Ну вот и ставочка сработала ;)

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    Рейтинг: +61

    Kaisla 16 июня 2016, 17:51

    ну все пистец нам от уэльса((((

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    Рейтинг: +12

    АлексВолков > Kaisla 16 июня 2016, 17:53

    Не осилят и Уэльс, пусть лучше домой едут. Сил нет на это позорище смотреть

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    Рейтинг: +3410

    mdu86 > АлексВолков 16 июня 2016, 18:23

    Согласен на все 100%!Как уже это заколебало:постоянно что-то подсчитываем, надеемся что кто-то у кого-то выиграет, постоянно этот сука авось... Похоже нашему футболу ни один тренер не поможет!

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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 16 июня 2016, 17:23

    эм... там оффсайда не было у Варди?

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    Рейтинг: +58

    BlackX 16 июня 2016, 17:19

    Ржака будет если в ничью закончат...

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