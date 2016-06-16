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Евро-2024
Англия - Уэльс
Англия - Уэльс: обзор матча 16 июня 2016
Англия
16.06.2016, четверг, 16:00
Чемпионат Европы, группа B, 2 тур
2 : 1
Завершен
Уэльс
56'
Д. Варди
90+2'
Д. Старридж
42'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Уэльс
ГОЛ! 2:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Алли
90'
+2
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Лаллана
73'
72'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Х. Робсон-Кану
67'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Д. Ледли
61'
Желтая карточка
Б. Дэвис
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
56'
Замена
Д. Варди
️️️️
Р. Стерлинг
46'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Г. Кейн
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Уэйн Руни
(К)
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛАЗ
6
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПАЗ
16
Джо Ледли
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
11
Гарет Бэйл
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
11
Джейми Варди
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Харт
6
Смоллинг
15
Кэхилл
15
Дайер
3
Роуз
2
Уокер
10
Руни
10
Стерлинг
20
Алли
8
Лаллана
9
Кейн
3-3-2-2
1
Хеннесси
6
Уилльямс
5
Честер
4
Дэвис
2
Гантер
16
Ледли
3
Тэйлор
10
Рэмзи
7
Аллен
9
Робсон-Кану
11
Бэйл
8
Лаллана
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
8
Лаллана
10
Стерлинг
11
Варди
11
Варди
10
Стерлинг
9
Кейн
15
Старридж
15
Старридж
9
Кейн
16
Ледли
14
Эдвардс
14
Эдвардс
16
Ледли
9
Робсон-Кану
18
Уильямс
18
Уильямс
9
Робсон-Кану
Остались в запасе
Англия
Уэльс
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Англия - Уэльс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Марк Борш
Штефан Лупп (Германия)
Резервный судья:
Матей Юг (Словения)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Где смотреть матч:
Первый канал
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