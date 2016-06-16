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  • Цифра дня. На сколько посадят работника «Локомотива» за драки в Марселе

Цифра дня. На сколько посадят работника «Локомотива» за драки в Марселе

За участие в беспорядках в Марселе одного из российских болельщиков хотят посадить в тюрьму на гигантский срок. Речь идет о директоре по работе с болельщиками «Локомотива» Алексее Ерунове, который, по мнению обвинения, был в числе группы фанатов, дравшихся с англичанами в Старом порту с применением металлических палок и стульев. Ерунова задержали вместе с официальной делегацией ВОБа и собирались депортировать, однако он написал заявление об отказе. Сообщается, что Ерунов признает, что был в Марселе, но не участвовал в драках.

Тем не менее, суд Марселя вынес приговоры трем российским болельщикам. Они приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет, сообщает AFP. Алексей Ерунов получил два года заключения,Сергей Горбачев – 1,5 года, Николай Морозов – 1 год. Напомним, россияне обвиняются в участии в беспорядках в Марселе в день матча Англия – Россия (1:1). Подсудимые приговорены по статье «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия».

Чемпионат Европы Европа Россия Англия
Комментарии (11)
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LokoGoGo
1466087230
Молодец, Алексей!!! Реально мужик
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30регион
1466088890
если здаровый то значит лупил бритов."хорошая логика"
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466092885
По радио передали, что Ерунов признал свое участие в беспорядках и опознал себя на видео. Мое мнение, независимо от того, кто являлся зачинщиком - заслужил. Директор по работе с болельщиками наоборот должен был их успокаивать, а никак не беспредельничать с использованием арматуры. Насчет жестокости или мягкости наказания судить не берусь. Все зависит от обстоятельств. Надеюсь, из этих случаев у нас все извлекут правильные уроки. И законотворцы, которым давно пора ужесточить меры, и фанаты, для которых футбол без драки не футбол, а балет.
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Lev Aleks
1466110311
здоровый парень......сразу видно в первых рядах бьётся))
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guron88
1466110716
Пусть посидит, годик- другой... Может в голове, что прибавится. Мордоворот недоделанный...
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Виталий1
1466159767
Действительно! Пусть этот "работник Локомотива" (прости меня Господи!) посидит. Он конечно ничего не поймёт. Тупое быдло, когда его прихватывают, начинает омерзительно извиваться и нелепо оправдываться. Но может среди его товарищей по разуму найдётся кто-то, кто поймёт, что Футбол, это Праздник! И быдлу на Празднике делать нечего.
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h3LL1k
1466182292
идиотов на сайтах хватает комнатные растения когда кто будет говорить что вы уроды мягко говоря вы конечно же пройдёте мимо ещё раз повторюсь потому что вы растения и овощи а чувак за себя за пацанов за Россию! красава! и какое их было кол-во и бритых уму не постижимо молодцы ребята отбились и погнали респект и уважуха! все норм ребята с вами надеются что вас отпустят крепитесь!
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