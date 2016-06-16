Цифра дня. На сколько посадят работника «Локомотива» за драки в Марселе

За участие в беспорядках в Марселе одного из российских болельщиков хотят посадить в тюрьму на гигантский срок. Речь идет о директоре по работе с болельщиками «Локомотива» Алексее Ерунове, который, по мнению обвинения, был в числе группы фанатов, дравшихся с англичанами в Старом порту с применением металлических палок и стульев. Ерунова задержали вместе с официальной делегацией ВОБа и собирались депортировать, однако он написал заявление об отказе. Сообщается, что Ерунов признает, что был в Марселе, но не участвовал в драках.

Тем не менее, суд Марселя вынес приговоры трем российским болельщикам. Они приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет, сообщает AFP. Алексей Ерунов получил два года заключения,Сергей Горбачев – 1,5 года, Николай Морозов – 1 год. Напомним, россияне обвиняются в участии в беспорядках в Марселе в день матча Англия – Россия (1:1). Подсудимые приговорены по статье «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия».