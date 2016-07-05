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    Руководство РЖД произведет замену на управляющих должностях в «Локомотиве»

    Руководство компании РЖД приняло решение о смене менеджмента в «Локомотиве». Напомним, что на июньском заседании совета директоров выступление железнодорожников в минувшем сезоне было признано неудовлетворительным (шестое место в турнирной таблице и непопадание в еврокубки). В настоящий момент президентом клуба является Ольга Смородская.

    «Высшим руководством РЖД уже принято принципиальное решение о смене менеджмента, которое будет оформлено на ближайшем заседании совета директоров.

    В ближайшие дни будет сформирована и представлена новая команда менеджеров, имеющих лучший профессиональный опыт в российском футболе», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Источник: Р-Спорт

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    05.07.2016 22:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 июля 2016, 10:44

      смородину с зятем долой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 июля 2016, 07:32

      Надеюсь, не утка. Со всей семьей пусть подальше валит. Куда-нибудь за полярный круг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 июля 2016, 05:57

      Почему-то такое ощущение что и в этот раз она отскочит, как ни печально!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 июля 2016, 01:24

      Аналогично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 июля 2016, 00:32

      Я всегда задумывался, кто может быть хуже Федуна.Теперь понял.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 июля 2016, 23:41

      неужто мандону выпрут или просто совсем состарились....

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 июля 2016, 23:25

      Слава Богу ! Неужели это свершиться !

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 июля 2016, 23:21

      Разогнать нах семейный подряд!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 5 июля 2016, 22:34

      Врятли бабу уберут.

      1
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