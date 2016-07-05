Руководство РЖД произведет замену на управляющих должностях в «Локомотиве»

Руководство компании РЖД приняло решение о смене менеджмента в «Локомотиве». Напомним, что на июньском заседании совета директоров выступление железнодорожников в минувшем сезоне было признано неудовлетворительным (шестое место в турнирной таблице и непопадание в еврокубки). В настоящий момент президентом клуба является Ольга Смородская.

«Высшим руководством РЖД уже принято принципиальное решение о смене менеджмента, которое будет оформлено на ближайшем заседании совета директоров.

В ближайшие дни будет сформирована и представлена новая команда менеджеров, имеющих лучший профессиональный опыт в российском футболе», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.