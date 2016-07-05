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  • Руководство РЖД произведет замену на управляющих должностях в «Локомотиве»

Руководство РЖД произведет замену на управляющих должностях в «Локомотиве»

5 июля 2016, 22:30
10

Руководство компании РЖД приняло решение о смене менеджмента в «Локомотиве». Напомним, что на июньском заседании совета директоров выступление железнодорожников в минувшем сезоне было признано неудовлетворительным (шестое место в турнирной таблице и непопадание в еврокубки). В настоящий момент президентом клуба является Ольга Смородская.

«Высшим руководством РЖД уже принято принципиальное решение о смене менеджмента, которое будет оформлено на ближайшем заседании совета директоров.

В ближайшие дни будет сформирована и представлена новая команда менеджеров, имеющих лучший профессиональный опыт в российском футболе», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (10)
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Loko_Roma
1467747293
Врятли бабу уберут.
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mdu86
1467750071
Разогнать нах семейный подряд!
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XaXatyn
1467750350
Слава Богу ! Неужели это свершиться !
Ответить
BAIv
1467751304
неужто мандону выпрут или просто совсем состарились....
Ответить
Тraumtanzеr
1467754324
Я всегда задумывался, кто может быть хуже Федуна.Теперь понял.
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RedWhiteFans2
1467757475
Аналогично!
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Томь вперёд
1467773861
Почему-то такое ощущение что и в этот раз она отскочит, как ни печально!
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LokoGoGo
1467779568
Надеюсь, не утка. Со всей семьей пусть подальше валит. Куда-нибудь за полярный круг
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ljrljr0505
1467791069
смородину с зятем долой.
Ответить
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