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    Источник: Смородская покинет «Локомотив», команду возглавит Черчесов

    В стане «Локомотива» могут произойти кадровые и тренерские изменения. Сообщается, что в ближайшее время на заседании совета директоров железнодорожников может быть объявлено об отставке президента Ольги Смородской.

    В таком случае велика вероятность, что к руководству клуба придут структуры, близкие к бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам. Кандидатами на пост спортивного директора являются Игорь Корнеев и Константин Сарсания, а команду, скорее всего, возглавит Станислав Черчесов.

    Стоит отметить, что ближайшее заседание совета директоров «Локомотива» пройдет 7 июля. В настоящее время главным тренером команды является Игорь Черевченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2016 16:29
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +31

      Puteec 7 июля 2016, 08:26

      БОРИСКУ НА ЦАРСТВО................лутше на кол его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +544

      avera 6 июля 2016, 22:20

      Ротенберги - Это те,кто загнал ''Динамо''
      Значит и Локо будет там же!

      0
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      Рейтинг: +11

      Воин336 6 июля 2016, 20:51

      Еще не ясно, кто возглавит, все опровергают информацию. Поэтому, давайте не будем делать поспешных выводов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 июля 2016, 20:43

      это не тот ротенберг, который динамо слил? То что смородину с зятем убирать надо это однозначно, но Черевченко надо дать шанс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 6 июля 2016, 20:41

      Господи, Слава тебе, Господи!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 6 июля 2016, 19:59

      То что уберут Смородскую (и зятя за одно)-это просто отлично! Но Черевченко нужно дать поработать

      4
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      Рейтинг: +33709

      zra78 6 июля 2016, 19:31

      Завтра буду ждать эту новость весь день и не поверю пока баба не уйдёт

      5
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 6 июля 2016, 18:57

      придут какии нибудь друзья ротенбергов то так же разорят как и Динамо

      1
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 6 июля 2016, 18:13

      а чо..нормально..повезло паравозам

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 июля 2016, 18:04

      Надеюсь к лучшему

      0
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