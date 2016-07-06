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  • Источник: Смородская покинет «Локомотив», команду возглавит Черчесов

Источник: Смородская покинет «Локомотив», команду возглавит Черчесов

6 июля 2016, 16:29
23

В стане «Локомотива» могут произойти кадровые и тренерские изменения. Сообщается, что в ближайшее время на заседании совета директоров железнодорожников может быть объявлено об отставке президента Ольги Смородской.

В таком случае велика вероятность, что к руководству клуба придут структуры, близкие к бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам. Кандидатами на пост спортивного директора являются Игорь Корнеев и Константин Сарсания, а команду, скорее всего, возглавит Станислав Черчесов.

Стоит отметить, что ближайшее заседание совета директоров «Локомотива» пройдет 7 июля. В настоящее время главным тренером команды является Игорь Черевченко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сарсания Константин Черчесов Станислав Смородская Ольга
Комментарии (23)
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андрей андреев
1467812058
Локо следующий в фнл?Они же Динамо туда привели(против болел ничего не имею)
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cska-62
1467812252
Круто... Если Черчесов, да ещё и с Корнеевым! "Паровозик" сразу заиграет, ну а куда окажется проложен путь, посмотрим... Провала не будет. У Черчесова провалов не бывает, а все команды становятся сразу ИГРАЮЩИМИ!
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lekseij2007
1467812283
Ну , что смородскую уберут - это хорошо. А вот на счёт новых лиц, то совсем не ясно к чему это приведёт. Самое главное - это какие цели у владельцев. А эти замены - дело второй важности.
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Kosmotoga
1467812750
хотели перемен? получайте.Только и слышно было просили об уходе.
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yorgenbarenz
1467813202
Что теперь будет с паровым отоплением?(пр.Преображенский)Дурдом с этой Смородской.Игроков хороших распродали,тренеры стали виноваты из-за махинаций начальства.Хороший тренер был у Локо.Зениту по- зарез очки были нужны в последних играх , но Черевченко показал Вилашу,что не хуже его умеет выстраивать игру.
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Diesel133
1467813450
если смо и ее зятя уберут - замечательно. а вот остальные фамилии в новости настораживают. Черевченко надо оставлять.
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bumer_moscow
1467813531
Не они ли вывели динамо в фнл?
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zra78
1467822681
Завтра буду ждать эту новость весь день и не поверю пока баба не уйдёт
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mdu86
1467824379
То что уберут Смородскую (и зятя за одно)-это просто отлично! Но Черевченко нужно дать поработать
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srg38
1467826901
Господи, Слава тебе, Господи!!!
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