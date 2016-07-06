Источник: Смородская покинет «Локомотив», команду возглавит Черчесов

В стане «Локомотива» могут произойти кадровые и тренерские изменения. Сообщается, что в ближайшее время на заседании совета директоров железнодорожников может быть объявлено об отставке президента Ольги Смородской.

В таком случае велика вероятность, что к руководству клуба придут структуры, близкие к бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам. Кандидатами на пост спортивного директора являются Игорь Корнеев и Константин Сарсания, а команду, скорее всего, возглавит Станислав Черчесов.

Стоит отметить, что ближайшее заседание совета директоров «Локомотива» пройдет 7 июля. В настоящее время главным тренером команды является Игорь Черевченко.