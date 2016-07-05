Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глава совета директоров «Локомотива»: «Впервые слышу о грядущих изменениях в менеджменте клуба»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о грядущих изменениях в менеджменте красно-зеленых. Сегодня в СМИ появилась информация, что на ближайшем заседании совета, которое состоится седьмого июля, будет объявлено о переменах в руководящем составе железнодорожников.

    «Я слухи не комментирую совсем, в первый раз об этом слышу. Совет директоров уже прошел. Я как председатель совета не знаю о заседании седьмого числа, я его не планировал», – сказал Мещеряков.

    Напомним, по итогам минувшего сезона «Локомотив» финишировал на шестой позиции в таблице РФПЛ, не попав в еврокубки.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2016 23:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 июля 2016, 14:56

      по ходу, уже свершился переворот, раз председатель не в курсе)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 6 июля 2016, 12:22

      Впервые слышу о клубе "Локомотив")))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июля 2016, 09:56

      Всё равно разгонят скоро трутней.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 6 июля 2016, 09:43

      Значит и его уберут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 6 июля 2016, 01:39

      вам ж похуй. лишь бы бабки пилить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 6 июля 2016, 00:00

      Пляять

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11