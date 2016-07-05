Глава совета директоров «Локомотива»: «Впервые слышу о грядущих изменениях в менеджменте клуба»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о грядущих изменениях в менеджменте красно-зеленых. Сегодня в СМИ появилась информация, что на ближайшем заседании совета, которое состоится седьмого июля, будет объявлено о переменах в руководящем составе железнодорожников.

«Я слухи не комментирую совсем, в первый раз об этом слышу. Совет директоров уже прошел. Я как председатель совета не знаю о заседании седьмого числа, я его не планировал», – сказал Мещеряков.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Локомотив» финишировал на шестой позиции в таблице РФПЛ, не попав в еврокубки.