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    «Зенит» проявляет интерес к Чорлуке

    «Зенит» сделал предложение «Локомотиву» по защитнику Ведрану Чорлуке. Сам хорват не собирается менять железнодорожников на другой российский клуб.

    «В России мне нравится «Локомотив», я не хочу здесь играть за другую команду – будь-то, допустим, «Зенит» или «Спартак». Если клуб хочет меня продать, то этот вопрос для них. Мне позвонили и сообщили, что есть предложение от российского клуба. Я сказал, что в России буду выступать только за «Локомотив», а в другую команду не поеду.

    Вопрос о моем будущем надо адресовать президенту клуба и спортивному директору. Сейчас я капитан «Локомотива» и на данный момент думаю только о выступлении сборной Хорватии на чемпионате Европы.

    Мне хорошо в «Локомотиве», но хотелось бы ставить перед собой более амбициозные задачи. Я недоволен тем, как мы выступили в сезоне, заняв шестое место в чемпионате. Я хочу быть чемпионом. Думаю, что и «Локомотив» этого хочет», – сказал Чорлука.

    Источник: ТАСС

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    12.06.2016 21:30
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 июня 2016, 09:39

      на лицо гнилая трансферная политика зянита,скупать хороших игроков у конкурентов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 июня 2016, 13:44

      дай то Бог, Чарли..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 13 июня 2016, 09:51

      утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 июня 2016, 09:20

      это будет большой ошибкой Локо, если он перейдет. лучше заграницу! нечего конкурентов усиливать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июня 2016, 01:28

      Что-то не верится.

      В межсезонье к нам в Зенит сватают футболистов десятками, если не сотнями. Агентам так удобнее давить на реальных покупателей.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2016, 00:06

      утка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 12 июня 2016, 23:54

      Уверен, что Чорлука, как настоящий мужик поступит, и в "Зенит" не уйдёт.

      4
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      Рейтинг: +7797

      BarStep > Dammit 13 июня 2016, 10:25

      Причем здесь "мужик", футбол - это бизнес молодой человек

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +519

      Dammit > BarStep 13 июня 2016, 11:28

      @в России буду выступать только за «Локомотив»@
      Свои слова можно и в бизнесе держать,я вот о чём

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 12 июня 2016, 23:28

      Надеюсь у руководства Локо хватит ума сохранить Чорлуку...

      6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 июня 2016, 23:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так ты определись - хочешь играть в Локомотиве или хочешь быть чемпионом)

      -6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Обер-КанцлерЪ 13 июня 2016, 21:20

      Перепись болельщиков Локомотива успешно закончена, все семеро награждаются шпалой в топку.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2016, 23:08

      молодец

      3
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