Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» проявляет интерес к Чорлуке

12 июня 2016, 21:30
26

«Зенит» сделал предложение «Локомотиву» по защитнику Ведрану Чорлуке. Сам хорват не собирается менять железнодорожников на другой российский клуб.

«В России мне нравится «Локомотив», я не хочу здесь играть за другую команду – будь-то, допустим, «Зенит» или «Спартак». Если клуб хочет меня продать, то этот вопрос для них. Мне позвонили и сообщили, что есть предложение от российского клуба. Я сказал, что в России буду выступать только за «Локомотив», а в другую команду не поеду.

Вопрос о моем будущем надо адресовать президенту клуба и спортивному директору. Сейчас я капитан «Локомотива» и на данный момент думаю только о выступлении сборной Хорватии на чемпионате Европы.

Мне хорошо в «Локомотиве», но хотелось бы ставить перед собой более амбициозные задачи. Я недоволен тем, как мы выступили в сезоне, заняв шестое место в чемпионате. Я хочу быть чемпионом. Думаю, что и «Локомотив» этого хочет», – сказал Чорлука.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Чорлука Ведран
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alonsobrat
1465756605
ну и сгнеешь в Локомотиве, дурень.
Ответить
18JG
1465757245
Нах ты и не нужен, собственно.
Ответить
udavMike
1465757427
ха ха ха
Ответить
Иванилдо
1465757876
он же сам ответил, что в россии никуда кроме Локо не пойдет, нах куйню пишете?
Ответить
srg38
1465760308
Перейдешь - сгниешь в зените, дурень
Ответить
Garrincha58
1465762082
молодец
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1465763032
Так ты определись - хочешь играть в Локомотиве или хочешь быть чемпионом)
Ответить
mdu86
1465763292
Надеюсь у руководства Локо хватит ума сохранить Чорлуку...
Ответить
Dammit
1465764867
Уверен, что Чорлука, как настоящий мужик поступит, и в "Зенит" не уйдёт.
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1465770481
Что-то не верится. В межсезонье к нам в Зенит сватают футболистов десятками, если не сотнями. Агентам так удобнее давить на реальных покупателей.
Ответить
Главные новости
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
6
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
5
Все новости
Все новости
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
5
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
6
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
5
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
1
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
3
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
3
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
6
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+