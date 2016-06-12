«Зенит» проявляет интерес к Чорлуке

«Зенит» сделал предложение «Локомотиву» по защитнику Ведрану Чорлуке. Сам хорват не собирается менять железнодорожников на другой российский клуб.

«В России мне нравится «Локомотив», я не хочу здесь играть за другую команду – будь-то, допустим, «Зенит» или «Спартак». Если клуб хочет меня продать, то этот вопрос для них. Мне позвонили и сообщили, что есть предложение от российского клуба. Я сказал, что в России буду выступать только за «Локомотив», а в другую команду не поеду.

Вопрос о моем будущем надо адресовать президенту клуба и спортивному директору. Сейчас я капитан «Локомотива» и на данный момент думаю только о выступлении сборной Хорватии на чемпионате Европы.

Мне хорошо в «Локомотиве», но хотелось бы ставить перед собой более амбициозные задачи. Я недоволен тем, как мы выступили в сезоне, заняв шестое место в чемпионате. Я хочу быть чемпионом. Думаю, что и «Локомотив» этого хочет», – сказал Чорлука.