Геркус заменит Смородскую у руля «Локомотива»

Зачем тасовать непойми кого? Какие они патриоты клуба и так далее... Вот был он в Зените, теперь в Локомотив... потом другой придет. Что за мода пошла....
Никакого патриотизма своего одного клуба. Одно бабло.
Бывший пресс-атташе столичного «Локомотива» Александр Удальцов рассказал о возможных перестановках в клубе, в случае ухода Ольги Смородской.
«Основной кандидат на должность президента «Локо» – Геркус», – написал Удальцов в своем твиттере.
Напомним, что в 2012-2014 гг. Геркус руководил компанией «Лига-ТВ». Напомним, что Смородская может покинуть «Локомотив», если команду возглавит Станислав Черчесов.
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— Alexander Udaltsov (@AUdaltsov) 7 июля 2016 г.