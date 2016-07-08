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    Геркус заменит Смородскую у руля «Локомотива»

    Бывший пресс-атташе столичного «Локомотива» Александр Удальцов рассказал о возможных перестановках в клубе, в случае ухода Ольги Смородской.

    «Основной кандидат на должность президента «Локо» – Геркус», – написал Удальцов в своем твиттере.

    Напомним, что в 2012-2014 гг. Геркус руководил компанией «Лига-ТВ». Напомним, что Смородская может покинуть «Локомотив», если команду возглавит Станислав Черчесов.

    Источник: Twitter

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    08.07.2016 06:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +186

      STatham 8 июля 2016, 15:59

      Зачем тасовать непойми кого? Какие они патриоты клуба и так далее... Вот был он в Зените, теперь в Локомотив... потом другой придет. Что за мода пошла....
      Никакого патриотизма своего одного клуба. Одно бабло.

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 8 июля 2016, 12:15

      Такой громкий заголовок,ну думаю свершилось чудо-дурную бабу выгнали, ан нет, только предполагают, кто же сменит ее

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 июля 2016, 11:05

      Люди из дебилизатора оккупировали футбол.Даёшь Малахова в президенты РФС с новой программой"Пусть играют"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 июля 2016, 10:25

      Хорошо хоть не Канделаки...

      1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 8 июля 2016, 10:08

      Ну как же в футболе без телевизионщиков. К тому же такой странно-халявной, отмывочной и, я бы сказал, карманной телекомпанией руководил!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июля 2016, 09:44

      Ужель эту чуму и диверсанта выгонят?

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 июля 2016, 09:19

      Но перспективного напа эффективный менеджер,все-таки успела нам продать.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 8 июля 2016, 09:18

      и зятя вместе с ней.

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 8 июля 2016, 09:00

      ну, хуже, я думаю, некуда. пусть порулит

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 8 июля 2016, 08:49

      Давно пора сменить ее!
      И Черевченко дайте поработать нормально!
      Черчесов пусть в Польшу валит обратно, вывел команду в ЛЧ и кинул!

      0
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      Рейтинг: +15

      _Химик_ > ManUtd-Volgograd 8 июля 2016, 09:29

      Не он кинул, а руководство его

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