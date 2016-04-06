Корян провел лучший матч в карьере. Бородюк ушел из «Кайрата». Как русские играют в Европе

Сердеровым заинтересовались в России. Черчесов обеспечил «Легии» промежуточное первое место. Проничев привыкает к роли бомбардира. Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты покоряют европейские лиги.

Корян рвется в основную команду

Полузащитник молодежной команды «Витесса» Аршак Корян провел великолепный матч с командой «Алмере Сити». Встреча закончилась со счетом 6:3 в пользу «Витесса», а Корян не только забил два мяча, но и сделал две голевые передачи. Россиянин уже несколько раз привлекался к тренировкам с основным составом «Витесса», но стабильную игровую практику пока получает в молодежке.

Кержаков набрал форму

Поездка в сборную положительно повлияла на Александра Кержакова. Российский нападающий, вернувшись из стана национальной команды, продолжил здорово играть и за клуб. В матче с «Санкт-Галленом» (4:0) Кержаков отметился голом в компенсированное к матчу время. Для Кержакова это уже третий забитый мяч в чемпионате Швейцарии. Еще два гола он забил за «Цюрих» в Кубке страны.

Антон Митрюшкин продолжает выступать за вторую команду «Сьона». В матче против «Ньона» российский вратарь пропустил три мяча, а его команда ни разу не поразила ворота соперника. Оправданием голкипера может служить то, что два гола пришлись на одиннадцатиметровые удары.

«Легия» закрепилась на первом месте

В первом этапе чемпионата Польши «Легию» уже никто не сместит с первой строчки. Матч с «Лехией» сложился не слишком удачно, закончившись со счетом 1:1. Однако идущий вторым «Пяст» не смог воспользоваться осечкой соперника, проиграв свою игру против «Заглембе» со счетом 1:4.

Преимущество «Легии» за тур до окончания первой части чемпионата теперь насчитывает четыре очка. В дальнейшем команды будут разделены на две группы. «Легии» предстоит сыграть еще по одной встрече с командами первой восьмерки.

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Наши в «Шальке»

Роман Нойштедтер показал разочаровывающую игру за «Шальке» в матче против «Ингольштадта». Его команда пропустила три мяча, а Нойштедтер еще и отметился в протоколе желтой карточкой. Через неделю «Шальке» предстоит дерби с дортмундской «Боруссией».

Нападающий дублирующего состава «Шальке» Алексей Гасилин в матче против «Ваттеншайда» (3:1) вышел на поле лишь в компенсированное время. Ничем отметиться за несколько игровых минут наш футболист не сумел.

Максимилиану Проничеву повезло больше. «Шальке U19» отправил сразу 10 мячей в ворота клуба «Фортуна Кельн» (10:1). Два из них оказались на счету Проничева, вышедшего на четвертое место в гонке бомбардиров в турнире молодежных команд. Всего на счету Максимилиана теперь 15 забитых мячей.

Как дела в Чехии

«Яблонец» оказался сильнее «Злина» (3:1). Российский защитник Вячеслав Караваев отыграл всю встречу, а этот успех позволил его команде закрепиться на восьмой строчке таблицы.

Добился победы и либерецкий «Слован», где выступает полузащитник Дмитрий Ефремов. Российский игрок провел на поле 90 минут в победном для его клуба матче против «Богемианса» (1:0). «Слован» продолжает идти в зоне еврокубков, занимая четвертую строчку.

У защитника «Баника» Артема Мещанинова не было поводов для радости. Матч против «Сигмы» закончился для его коллектива поражением со счетом 2:6. Мещанинов вышел на поле лишь на 66-й минуте и ничем не отметился.

«Славия» Тарханова продолжает прибавлять

Российский специалист Александр Тарханов продолжает делать ставку на молодых футболистов. Действия тренера приносят плоды. Его «Славия» выиграла у команды «Монтана» со счетом 3:0. Эта победа позволила клубу закрепиться на третьей строчке чемпионата Болгарии.

Здорово себя проявил нападающий «Славии» Сердер Сердеров. Форвард забил гол уже на первой минуте встречи. Интересно, что на игре присутствовали скауты ведущих клубов из России. Защитник Никита Сергеев остался в этом матче на скамейке запасных.

Аршавин не помог Бородюку

Дебютный матч Андрея Аршавина за казахстанский «Кайрат» пришелся на игру с уральским «Акжайыком». Встреча закончилась поражением «Кайрата» со счетом 1:2. Аршавин провел на поле 90 минут, а в концовке встречи даже заработал пенальти, который футболисты «Кайрата» не сумели реализовать. Полузащитник Михаил Бакаев тоже отыграл весь матч.

Плохие новости пришли и от тренера Александра Бородюка. Наставник по собственному желанию расторг контракт с клубом, хотя руководство предпринимало попытки уговорить его остаться.

После трех туров «Кайрат» занимает девятую строчку, имея в активе лишь одно набранное очко.

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Что там в Португалии

Защитник «Лейрии» Кирилл Костин провел на поле 90 минут в матче против «Прайенсе». Его команда уступила со счетом 0:1.

«Спортинг Б» сыграл вничью с командой «Пенафиел» (2:2). Томас Рукас остался на скамейке запасных.

«Бенфика Б» заработала одно очко в матче против «Санта Клары» (0:0). Виталий Лысцов играть по-прежнему не готов.

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Как дела у остальных

«Вильярреал Б» одержал победу в гостевом матче с «Валенсией Б» (1:0). Российский полузащитник Антон Швец был удален с поля за две желтые карточки и пропустит следующую встречу своей команды.

Полузащитник «Мантовы» Юрий Гонци отыграл весь матч против команды «Фералписало». Встреча завершилась победой соперника со счетом 1:0.

Сербский «Спартак», который возглавляет российский тренер Андрей Чернышов, проиграл клубу «Раднички» со счетом 1:2. Команда осталась на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Выступающий в Словакии нападающий Максим Вотинов отыграл 90 минут за «Михайловце» в матче против клуба «Подберезова». «Михайловце» уступил сопернику со счетом 0:2.

Голкипер молодежного состава «Фиорентины» Артем Макаров не смог закончить игру против «Дженоа» (1:0). Наш вратарь провел на поле 34 минуты, после чего был заменен из-за небольшой травмы.

Нападающий белорусского «Динамо-Брест» Рамазан Исаев отметился голом в матче против БАТЭ. Однако игра закончилась поражением его команды со счетом 1:4.

Забил мяч и полузащитник «Ислочи» Константин Белов. Его команда в первом туре чемпионата Белоруссии победила «Нафтан» со счетом 2:0.

Полузащитник «Левадии» Антон Миранчук отыграл 45 минут в матче против «Номме Калью». Игра закончилась со счетом 1:1.

«Бур-Перонн» разгромил «Аяччо» со счетом 3:0. Форвард «Аяччо» Андрей Панюков не попал в заявку на игру.

«Валенсия», уволившая Гари Невилла, проиграла «Лас-Пальмасу» (1:2). Денис Черышев по-прежнему восстанавливается от повреждения. Возвращение россиянина ожидается к матчу против «Севильи», который состоится 10 апреля.

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Фото: globallookpress.com, vavel.com, pfcslavia.com, vitesse.nl