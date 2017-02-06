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  • Защитнику «Атлетико» грозит тюремное заключение. Выбран лучший гол сезона в ЛЧ. Дайджест событий дня

Защитнику «Атлетико» грозит тюремное заключение. Выбран лучший гол сезона в ЛЧ. Дайджест событий дня

Защитника «Атлетико» могут посадить за решетку

Футболиста «Атлетико» Лукаса Эрнандеса обвиняют в домашнем насилии, причем дело дошло до суда. Игрока и его подругу Амелию Лоренте, которой ставится в вину нападении на Эрнандеса, вызвали в суд. Обвинение заявило, что за бытовое насилие просит для игрока семь месяцев лишения свободы, а для Лоренте – шесть месяцев за нападение.

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Марсело поругался с болельщиками «Реала»

Защитник «Реала» Марсело нагрубил фанатам у себя в Instagram. Изначально он выложил поздравительный пост в соцсети, посвященный форварду «Барселоны» Неймару, но не поздравил Криштиану Роналду, который также родился 5 февраля. В комментариях под фото с Неймаром фанаты сливочных неоднократно задали Марсело по этому поводу, а в итоге получили ответ: «Заткнитесь, идиоты». Следующая публикация в Instagram Марсело уже предназначалась Роналду.

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Итальянцы разузнали, сколько «Спартак» платит Луису Адриано

Бывший нападающий «Милана» Луис Адриано, перебрался зимой в «Спартак» и, по данным итальянской прессы, заработает за год примерно три миллиона евро плюс бонусы. Его контракт рассчитан на три с половиной года. Ранее сообщалось, что зарплата игрока в итальянском клубе составляет 4,5 миллиона евро в год.

Определен самый красивый гол группового этапа ЛЧ

Лучший гол группового этапа Лиги чемпионов забил форвард «Бешикташа» Дженк Тосун в домашнем матче пятого тура в ворота «Бенфики» (3:3). Это стало известно по итогам голосования на официальном сайте УЕФА. В Лиге чемпионов Тосун отличился всего однажды, но всего в сезоне на его счету уже 16 забитых мячей.

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Олега Иванова ждут в США

Пока неизвестно, кто именно, но полузащитником «Терека» Олегом Ивановым действительно заинтересовался один из клубов МЛС. Ранее сообщалось, что 30-летний футболист не станет продлевать контракт с грозненцами, заканчивающийся ближайшим летом. Кроме того, на Иванова также претендует «Трабзонспор».

«Смотрю в зеркало – вижу дагестанца»

И это говорит знаменитый нападающий «Антальяспора» Самуэль Это'О. Несколько лет назад он выступал в России за «Анжи», а теперь называет тот период самым счастливым в жизни.

«Каждый раз, когда мы возвращались в Махачкалу, это был момент настоящего счастья! Когда мы там играли, жизнь в городе просто останавливалась! Мы там прекрасно жили, мы были счастливы! Это был самый счастливый период в моей жизни, серьезно! Понимаю, что некоторые говорят: да тебя там по полной баловали, поэтому ты так и считаешь. Нет, это состояние души возникло не из-за денег… Люди относились ко мне не как к звезде – я был для них другом, братом, членом их сообщества. Я и сейчас каждый день вижу дагестанца – когда смотрю в зеркало», – восторгается Это'О.

Черевченко близок к подписанию контракта с «Балтикой»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может возглавить «Балтику», которая на данный момент занимает предпоследнее место в ФНЛ. Ранее СМИ сообщили, что бывший президент железнодорожников Ольга Смородская может занять аналогичный пост в калининградском клубе. Кроме того, смена руководства клуба ожидает «Балтику» в случае удачного завершения переговоров с потенциальным крупным инвестором.

Подготовка к сезону заставила судью Егорова похудеть на 15 кг

Серьезное отношение к предсезонным занятиям позволило саранскому судье Александру Егорову скорректировать свою форму: теперь он весит на 15 кг меньше, и это благодаря интенсивной подготовке к сезону. Что касается другого известного арбитра РФПЛ Алексея Николаева, то у него обнаружена вирусная инфекция, поэтому тесты по физподготовке он сдаст индивидуально. Сбор судей РФПЛ в Турции намечен на неделю в период с 7 по 15 февраля.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Испания Атлетико Реал Барселона Милан Спартак Бешикташ Бенфика Ахмат Анжи Антальяспор Локомотив Балтика Марсело Это'О Самуэль Адриано Луис Роналду Криштиану Иванов Олег Тосун Дженк Неймар Эрнандес Люка Черевченко Игорь Смородская Ольга
Комментарии (10)
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Masteralex
1486412364
что-то с футболистом Атлетико вообще ничего не понятно. Кто на кого напал-то? Они друг с другом подрались, причём напала она на него и обоих за решетку? Это же какое-то бу-га-га
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TUMS
1486419463
Зачем в Калининград едет эта толпа "бывших железнодорожников"? Если только с солидными спонсорами, тогда хорошо. Хотя таким как Ольга Смородская не место в футболе вообще. Ведь развалит команду до конца.
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lihindic
1486420766
ага
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тигрик
1486432199
Че за новость такая??? Изложение просто жесть!!!Кто кого насиловал так и не ясно...из новости вообще следует,что сам игрок пострадавший...."Игрока и его подругу Амелию Лоренте, которой ставится в вину нападении на Эрнандеса, вызвали в суд."- че это за предложение?!
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Karpathian
1486437973
Этоо наверн и лезгинку пляшет)))
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Make25
1486439217
Рад за Олега, если перейдет в МЛС.
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Anton-champion
1486444197
Новости очень не интересные
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Slavytich
1486448170
С каждым разом
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headvk
1486449908
Не очень как то
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mihail1980
1486486211
ерунда какая-то
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