Защитнику «Атлетико» грозит тюремное заключение. Выбран лучший гол сезона в ЛЧ. Дайджест событий дня

Защитника «Атлетико» могут посадить за решетку

Футболиста «Атлетико» Лукаса Эрнандеса обвиняют в домашнем насилии, причем дело дошло до суда. Игрока и его подругу Амелию Лоренте, которой ставится в вину нападении на Эрнандеса, вызвали в суд. Обвинение заявило, что за бытовое насилие просит для игрока семь месяцев лишения свободы, а для Лоренте – шесть месяцев за нападение.

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Марсело поругался с болельщиками «Реала»

Защитник «Реала» Марсело нагрубил фанатам у себя в Instagram. Изначально он выложил поздравительный пост в соцсети, посвященный форварду «Барселоны» Неймару, но не поздравил Криштиану Роналду, который также родился 5 февраля. В комментариях под фото с Неймаром фанаты сливочных неоднократно задали Марсело по этому поводу, а в итоге получили ответ: «Заткнитесь, идиоты». Следующая публикация в Instagram Марсело уже предназначалась Роналду.

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Итальянцы разузнали, сколько «Спартак» платит Луису Адриано

Бывший нападающий «Милана» Луис Адриано, перебрался зимой в «Спартак» и, по данным итальянской прессы, заработает за год примерно три миллиона евро плюс бонусы. Его контракт рассчитан на три с половиной года. Ранее сообщалось, что зарплата игрока в итальянском клубе составляет 4,5 миллиона евро в год.

Определен самый красивый гол группового этапа ЛЧ

Лучший гол группового этапа Лиги чемпионов забил форвард «Бешикташа» Дженк Тосун в домашнем матче пятого тура в ворота «Бенфики» (3:3). Это стало известно по итогам голосования на официальном сайте УЕФА. В Лиге чемпионов Тосун отличился всего однажды, но всего в сезоне на его счету уже 16 забитых мячей.

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Олега Иванова ждут в США

Пока неизвестно, кто именно, но полузащитником «Терека» Олегом Ивановым действительно заинтересовался один из клубов МЛС. Ранее сообщалось, что 30-летний футболист не станет продлевать контракт с грозненцами, заканчивающийся ближайшим летом. Кроме того, на Иванова также претендует «Трабзонспор».

«Смотрю в зеркало – вижу дагестанца»

И это говорит знаменитый нападающий «Антальяспора» Самуэль Это'О. Несколько лет назад он выступал в России за «Анжи», а теперь называет тот период самым счастливым в жизни.

«Каждый раз, когда мы возвращались в Махачкалу, это был момент настоящего счастья! Когда мы там играли, жизнь в городе просто останавливалась! Мы там прекрасно жили, мы были счастливы! Это был самый счастливый период в моей жизни, серьезно! Понимаю, что некоторые говорят: да тебя там по полной баловали, поэтому ты так и считаешь. Нет, это состояние души возникло не из-за денег… Люди относились ко мне не как к звезде – я был для них другом, братом, членом их сообщества. Я и сейчас каждый день вижу дагестанца – когда смотрю в зеркало», – восторгается Это'О.

Черевченко близок к подписанию контракта с «Балтикой»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может возглавить «Балтику», которая на данный момент занимает предпоследнее место в ФНЛ. Ранее СМИ сообщили, что бывший президент железнодорожников Ольга Смородская может занять аналогичный пост в калининградском клубе. Кроме того, смена руководства клуба ожидает «Балтику» в случае удачного завершения переговоров с потенциальным крупным инвестором.

Подготовка к сезону заставила судью Егорова похудеть на 15 кг

Серьезное отношение к предсезонным занятиям позволило саранскому судье Александру Егорову скорректировать свою форму: теперь он весит на 15 кг меньше, и это благодаря интенсивной подготовке к сезону. Что касается другого известного арбитра РФПЛ Алексея Николаева, то у него обнаружена вирусная инфекция, поэтому тесты по физподготовке он сдаст индивидуально. Сбор судей РФПЛ в Турции намечен на неделю в период с 7 по 15 февраля.