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    «Трабзонспор» заинтересован в услугах Иванова

    Хавбек «Терека» Олег Иванов может продолжить карьеру в Турции, где интерес к нему проявляет «Трабзонспор». При этом бордово-голубые рассчитывают заполучить 30-летнего игрока летом по истечении его контракта с грозненцами, чтобы не платить за трансфер.

    Ранее руководство «Терека» заявляло, что ведет переговоры с Ивановым о продлении соглашения.

    В текущем розыгрыше РФПЛ полузащитник выходил на поле в 14-ти матчах, забив один гол, сделав две результативные передачи и заработав четыре желтые карточки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 декабря 2016, 20:31

      Интересненько

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