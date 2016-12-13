«Трабзонспор» заинтересован в услугах Иванова

Хавбек «Терека» Олег Иванов может продолжить карьеру в Турции, где интерес к нему проявляет «Трабзонспор». При этом бордово-голубые рассчитывают заполучить 30-летнего игрока летом по истечении его контракта с грозненцами, чтобы не платить за трансфер.

Ранее руководство «Терека» заявляло, что ведет переговоры с Ивановым о продлении соглашения.

В текущем розыгрыше РФПЛ полузащитник выходил на поле в 14-ти матчах, забив один гол, сделав две результативные передачи и заработав четыре желтые карточки.