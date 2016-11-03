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  • Видео дня. «Локомотив», который за один матч забивал больше, чем за половину этого сезона

Видео дня. «Локомотив», который за один матч забивал больше, чем за половину этого сезона

Сезон-2000 завершился досрочным чемпионством «Спартака», которому лидерство проиграл как раз «Локомотив», и полным провалом «Уралана». Компанию ему составили «железнодорожники» из Нижнего Новгорода, но клуб из Элисты выглядел безнадежно. 3 ноября команда рассыпалась на атомы.

Уже в первом тайме на табло пустого стадиона в Раменском горели цифры «4:0». Дмитрий Лоськов к 39 минуте наиграл на хет-трик и звание лучшего бомбардира сезона. Всего капитан «Локомотива» забил 15 голов. Дубль сделал Дмитрий Булыкин, по голу забили Олег Терехин, Владимир Маминов, Вадим Евсеев и Игорь Черевченко.

Тренировавший «Уралан» Борис Буняк пережил главный позор в карьере: «Очень трудно что-то говорить – стыдно».

Ругаете Дмитрия Арапова? Посмотрите на игру Горана Стретеновича.

Этот поезд в огне. Как получилось, что «Локомотив» забуксовал

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Уралан Евсеев Вадим Лоськов Дмитрий Булыкин Дмитрий Маминов Владимир Терехин Олег Черевченко Игорь
Комментарии (4)
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zra78
1478208835
Эх,было время
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alexis02lion
1478222713
Вот были времена. И лидеры были все свои. И результаты. А про вратаря хорошая подколка. Когда уже закончат шуметь про матч Урала и Терека.
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bumer_moscow
1478238823
Футбол был другой.
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srg38
1478245307
печаль
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