Видео дня. «Локомотив», который за один матч забивал больше, чем за половину этого сезона

Сезон-2000 завершился досрочным чемпионством «Спартака», которому лидерство проиграл как раз «Локомотив», и полным провалом «Уралана». Компанию ему составили «железнодорожники» из Нижнего Новгорода, но клуб из Элисты выглядел безнадежно. 3 ноября команда рассыпалась на атомы.

Уже в первом тайме на табло пустого стадиона в Раменском горели цифры «4:0». Дмитрий Лоськов к 39 минуте наиграл на хет-трик и звание лучшего бомбардира сезона. Всего капитан «Локомотива» забил 15 голов. Дубль сделал Дмитрий Булыкин, по голу забили Олег Терехин, Владимир Маминов, Вадим Евсеев и Игорь Черевченко.

Тренировавший «Уралан» Борис Буняк пережил главный позор в карьере: «Очень трудно что-то говорить – стыдно».

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