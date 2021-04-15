«Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»

Стала известна возможная причина отстранения арбитра Сергея Лапочкина от футбола на 90 дней.

По информации «Чемпионата», судья не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо» (0:1).

«В 2018 году Лапочкин работал на матче Лиги Европы между командами «Бордо» и «Вентспилс». Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА – это нарушение.

Поэтому он и отстранен от футбольной деятельности на время расследования», – рассказал «Чемпионату» источник, знакомы с ситуацией.

Лапочкин – судья категории ФИФА.

Он дебютировал в РПЛ в 2011 году.

УЕФА отстранил Лапочкина от футбола на 90 дней