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    «Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»

    Стала известна возможная причина отстранения арбитра Сергея Лапочкина от футбола на 90 дней.

    По информации «Чемпионата», судья не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между «Вентспилсом» и «Бордо» (0:1).

    «В 2018 году Лапочкин работал на матче Лиги Европы между командами «Бордо» и «Вентспилс». Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА – это нарушение.

    Поэтому он и отстранен от футбольной деятельности на время расследования», – рассказал «Чемпионату» источник, знакомы с ситуацией.

    • Лапочкин – судья категории ФИФА.
    • Он дебютировал в РПЛ в 2011 году.

    УЕФА отстранил Лапочкина от футбола на 90 дней

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2036

      ySS 51 минуту назад

      Расстрел через повешение!
      А кто сообщил УЕФе о предложении?)

      -1
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      Рейтинг: +10646

      DeStar > ySS 19 минут назад

      возможно тот кто все же согласился на предложение) отвел от себя)

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