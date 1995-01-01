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    УЕФА отстранил Лапочкина от футбола на 90 дней

    Арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 90 дней.

    «Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d) дисциплинарного регламента. РФС оказывает полное содействие в расследовании», – цитирует РФС «СЭ».

    • Данные пункты дисциплинарного регламента связаны с коррупционной деятельностью в футболе.
    • В частности, в них описываются правонарушения, связанные с влиянием на результат матча или участием в договорной игре.
    • Лапочкин – судья категории ФИФА.
    • Он дебютировал в РПЛ в 2011 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии31
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      Рейтинг: +23609

      пьяныйхоровод 11 минут назад

      Хоть бы поинтересовались за что отстранили, а то от радостного хрюканья уши заклыдывает, будто у Локо 3 очка удалось отжать через кабинет .

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      Рейтинг: -368

      Спартач80 35 минут назад

      Ну вот сейчас и есть момент,подать на Левникова.Пойдёт клубочек разматываться...

      0
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      Рейтинг: +6062

      Рубинище 45 минут назад

      Нашим клубам пора не в РФС жаловаться а на прямую в УЕФА с видео скринами пора уже разворошить это судейское гнездо.

      1
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      Рейтинг: +7051

      FanatSerj 51 минуту назад

      Ахх-хаа-хаа "Предложили взятку, а он не взял?" правильно наказать! ))) он то думал что в Европе по другому всё, а оно оказывается также. Так что лучше бы взял, было бы хоть за что люлей получать.

      0
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      Рейтинг: +1583

      kvm 51 минуту назад

      УЕФА отстранил Лапочкина от футбола на 90 лет

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      Рейтинг: +300

      Алекс 914 > kvm 28 минут назад

      Проверить отстранение по окончании срока поручено правнукам Лапочкина

      0
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      Рейтинг: +6577

      САДЫЧОК 58 минут назад

      Попался ! И таких , у нас очень много !

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      Рейтинг: +9636

      Hektor 84 1 час назад

      Надо УЕФА еще проверить Вилкова и Левникова ручных судеек рфс

      3
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      Рейтинг: +7653

      ivany4 1 час назад

      Это звоночек, вернее колокол, в адрес РФС!
      Первое же обращение в ФИФА, УЕФА одного клуба РПЛ, о нарушениях в регламенте проведения соревнований или судействе игр, повлекут за собой реакцию этих организаций. А учитывая международную обстановку, то реакция будет жесткой. И возможно более жесткой и предвзятой которая могла бы быть.
      Думаю, что разразившиеся скандалы РФС придется решать. Либо по правилам, либо "по понятиям РФС", но уже с международными санкциями. Полагаю, сами мы из этого болота уже не вылезем.

      4
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      Рейтинг: +3041

      Fusballer 1 час назад

      Лапочкин просто не придал этому значения. Привык, что в России начальники команд в судейскую с ноги заходят.

      5
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      Рейтинг: +819

      edw7777 1 час назад

      Все его преступление заключается в том, что он отказался от взятки в матче Вентспилс - Бордо, но при этом не сообщил об этом факте в УЕФА, хотя обязан был это сделать. Так что, обвинители, сначала разберитесь, а потом обвиняйте.

      2
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      Рейтинг: +1182

      Ziklop > edw7777 1 час назад

      зачем читать , фантазия у хрюкающей братии работает в одном направлении, хором хрюкать про заговор против великого спартака, а остальные клубы гавно.

      2
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