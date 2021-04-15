УЕФА отстранил Лапочкина от футбола на 90 дней

Арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 90 дней.

«Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d) дисциплинарного регламента. РФС оказывает полное содействие в расследовании», – цитирует РФС «СЭ».