УЕФА отстранил Лапочкина от футбола на 90 дней

Арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 90 дней.
«Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d) дисциплинарного регламента. РФС оказывает полное содействие в расследовании», – цитирует РФС «СЭ».
- Данные пункты дисциплинарного регламента связаны с коррупционной деятельностью в футболе.
- В частности, в них описываются правонарушения, связанные с влиянием на результат матча или участием в договорной игре.
- Лапочкин – судья категории ФИФА.
- Он дебютировал в РПЛ в 2011 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»