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УЕФА отстранил Лапочкина от футбола на 90 дней

15 апреля 2021, 17:22
40

Арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 90 дней.

«Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d) дисциплинарного регламента. РФС оказывает полное содействие в расследовании», – цитирует РФС «СЭ».

  • Данные пункты дисциплинарного регламента связаны с коррупционной деятельностью в футболе.
  • В частности, в них описываются правонарушения, связанные с влиянием на результат матча или участием в договорной игре.
  • Лапочкин – судья категории ФИФА.
  • Он дебютировал в РПЛ в 2011 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей
Комментарии (40)
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"supermax"
1618496713
неплохо бы уефа вмешаться в наш чемпионат по полной..для порядка
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edw7777
1618497713
Все его преступление заключается в том, что он отказался от взятки в матче Вентспилс - Бордо, но при этом не сообщил об этом факте в УЕФА, хотя обязан был это сделать. Так что, обвинители, сначала разберитесь, а потом обвиняйте.
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Fusballer
1618498105
Лапочкин просто не придал этому значения. Привык, что в России начальники команд в судейскую с ноги заходят.
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ivany4
1618498265
Это звоночек, вернее колокол, в адрес РФС! Первое же обращение в ФИФА, УЕФА одного клуба РПЛ, о нарушениях в регламенте проведения соревнований или судействе игр, повлекут за собой реакцию этих организаций. А учитывая международную обстановку, то реакция будет жесткой. И возможно более жесткой и предвзятой которая могла бы быть. Думаю, что разразившиеся скандалы РФС придется решать. Либо по правилам, либо "по понятиям РФС", но уже с международными санкциями. Полагаю, сами мы из этого болота уже не вылезем.
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Hektor 84
1618499328
Надо УЕФА еще проверить Вилкова и Левникова ручных судеек рфс
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Рубинище
1618500704
Нашим клубам пора не в РФС жаловаться а на прямую в УЕФА с видео скринами пора уже разворошить это судейское гнездо.
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vladimir-7
1618505631
Сейчас РФС докажет УЕФА, что наши судьи не берут на ЛАПУ, а уж Сергей Лапочкин не возьмет денежную взятку ни за что на свете.
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paracetamol
1618509162
Лапочкин - Хапочкин. Я всегда это подозревал. Свини и кони при нем всегда подозрительно выигрывали.
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Krasnodar 123
1618510239
ААА ! ПОПАЛСЯ!!! КОЗЕЛ!!!
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JTherry
1618512919
Лампочкин плохой судья и, возможно, брал взятки, судя по тому, как он судит матчи в РПЛ... но весьма странная позиция РФС при этом: УЕФА отстраняет российского судью за то, что тот не сообщил о попытке влияния на результат матча, а Дюк-офф и Ко молчат, как в рот воды набрали... привычка из РПЛ та же - "не сообщать", а просто - "договариваться", лишние бабки карман не тянут...
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