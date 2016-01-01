ЦСКА на первом сборе сыграет c «Вентспилсом» и «Мольде»

ЦСКА определился с соперниками на первом зимнем сборе в Кампоаморе.

На предсезонном этапе в Испании команда Виктора Гончаренко 21 января встретится с латвийским «Вентспилсом» (начало – в 18:00 по московскому времени), а на следующий день сыграет против норвежского «Мольде» (матч начнется в 14:00).