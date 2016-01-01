ЦСКА на первом сборе сыграет c «Вентспилсом» и «Мольде»

ЦСКА определился с соперниками на первом зимнем сборе в Кампоаморе.
На предсезонном этапе в Испании команда Виктора Гончаренко 21 января встретится с латвийским «Вентспилсом» (начало – в 18:00 по московскому времени), а на следующий день сыграет против норвежского «Мольде» (матч начнется в 14:00).
- После 17-ти туров красно-синие занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
- В первом туре после возобновления чемпионата России армейцы на выезде встретятся с «Арсеналом».