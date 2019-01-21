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    ЦСКА в первом матче в 2019 году забил пять безответных мячей «Вентспилсу»

    В конце своего первого тренировочного сбора в Испании ЦСКА сыграл первый товарищеский матч в нынешнем году. Соперником команды Виктора Гончаренко стал латвийский «Вентспилс». Игра завершилась со счeтом 5:0.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Вентспилс (Латвия) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Эрнандес, 7; 2:0 – Нисимура, 24; 3:0 – Жамалетдинов, 27; 4:0 – Дзагоев, 54 (с пенальти); 5:0 – Бийол, 86.

    ЦСКА: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Дзагоев, Эрнандес (Дзагоев, 46).

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2019 19:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 января 2019, 23:27

      Это где, этот "Вентспилс"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 21 января 2019, 22:14

      Угадал счет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 21 января 2019, 21:59

      Венс... пил... Ксу? Или Ксу-Ксу? Нифига не понял. ЦСКА повязали за пьяный дебош?!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 21 января 2019, 21:00

      А посерьёзней соперника, слабо?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > mamba9090909 21 января 2019, 22:31

      Посмотрим сможете взять Кубок Срач ТВ или нет. А лучше начинать сборы со слабых соперников плавно переходя к сильным

      1
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 21 января 2019, 20:51

      Ого! Надо же! 5 отгрузили. Да не кому-нибудь, а самому Венстпилсу!

      0
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY > Kollljan 21 января 2019, 22:27

      реалу уже 3 отгружали, так что тут просто отдохнули

      6
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 21 января 2019, 20:04

      Все хорошо, выучка команды видна , да и функциональное состояние игроков на уровне, насторожило одно, даже два- огромное количество ошибок при передаче вперед Кучаевым и игра Чернова- но верим в лучшее. Большинство игроков порадовало, команда на правильном пути, думаю , хотя нельзя загадывать, в весну войдем с оптимизмом.

      3
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 января 2019, 19:48

      2й составчик порезвился, а Дзагоева что уже клонировать успели

      4
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Skull_Boy 21 января 2019, 20:25

      в старте Жамалетдинов вышел вместо Дзагоева, а во 2 тайме вышел уже Дзага вместо Абеля, просто за 10 минут до матча решили сделать так, когда составы были объявлены

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