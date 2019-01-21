ЦСКА в первом матче в 2019 году забил пять безответных мячей «Вентспилсу»

В конце своего первого тренировочного сбора в Испании ЦСКА сыграл первый товарищеский матч в нынешнем году. Соперником команды Виктора Гончаренко стал латвийский «Вентспилс». Игра завершилась со счeтом 5:0.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Вентспилс (Латвия) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Эрнандес, 7; 2:0 – Нисимура, 24; 3:0 – Жамалетдинов, 27; 4:0 – Дзагоев, 54 (с пенальти); 5:0 – Бийол, 86.

ЦСКА: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Дзагоев, Эрнандес (Дзагоев, 46).