Неизвестные похитили нападающего «Вентспилса» и пытались шантажировать клуб

Пресс-служба «Вентспилса» выступила с заявлением о ситуации с 19-летниим нападающим Аделеке Акиньеми.

«Мы официально заявляем, что футболист Аделеке Акиньеми на данный момент до сих пор не вернулся в расположение клуба для продолжения выполнения своих обязательств по трудовому договору, (у футболиста действующий четырехлетний контракт), и нам до сих пор неизвестно его местонахождение.

Мы сообщаем, что футболист незаконно покинул расположение клуба и город Вентспилс. По нашим данным и, принимая во внимание тот факт, что в футбольный клуб «Вентспилс» последние 10 дней активно обращались и писали разного рода сообщения такие люди, как Адигун Адебайо Жуниор, Зив Стернберг, а также другие личности, мы с большой долей вероятности полагаем, что именно эта организованная группа лиц стоит за данным преступлением.

В ответ на наши многочисленные просьбы вернуть футболиста для выполнения его контрактных обязательств данные личности оказывают давление и шантажируют наш клуб. В частности, наш клуб вынуждают согласиться на неприемлемые и непрописанные в контракте футболиста условия в части сроков контракта и трансферной цены, в противном случае нам заявляют, что он не вернется в расположение клуба.

Принимая во внимание тот факт, что благодаря выступлениям в футбольном клубе «Вентспилс» Аделеке сейчас привлекает повышенное внимание со стороны других футбольных клубов, мы убеждены, что столкнулись с фактом воровства нашего футболиста с целью получения финансовой наживы от его продажи.

В связи с этим мы вынуждены обратиться в правоохранительные органы Латвии, желая наказать и привлечь к уголовной ответственности виновных, для чего предоставим все имеющиеся у нас телефонные звонки, переписку, документы и факты, которые помогут расследованию данного дела», – говорится в заявлении клуба.

Форвард пополнил состав латвийского клуба в марте 2017 года. С 13 голами в 16 играх национального чемпионата Акиньеми был лучшим бомбардиром турнира.