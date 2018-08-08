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  • Неизвестные похитили нападающего «Вентспилса» и пытались шантажировать клуб

Неизвестные похитили нападающего «Вентспилса» и пытались шантажировать клуб

8 августа 2018, 12:04
3

Пресс-служба «Вентспилса» выступила с заявлением о ситуации с 19-летниим нападающим Аделеке Акиньеми.

«Мы официально заявляем, что футболист Аделеке Акиньеми на данный момент до сих пор не вернулся в расположение клуба для продолжения выполнения своих обязательств по трудовому договору, (у футболиста действующий четырехлетний контракт), и нам до сих пор неизвестно его местонахождение.

Мы сообщаем, что футболист незаконно покинул расположение клуба и город Вентспилс. По нашим данным и, принимая во внимание тот факт, что в футбольный клуб «Вентспилс» последние 10 дней активно обращались и писали разного рода сообщения такие люди, как Адигун Адебайо Жуниор, Зив Стернберг, а также другие личности, мы с большой долей вероятности полагаем, что именно эта организованная группа лиц стоит за данным преступлением.

В ответ на наши многочисленные просьбы вернуть футболиста для выполнения его контрактных обязательств данные личности оказывают давление и шантажируют наш клуб. В частности, наш клуб вынуждают согласиться на неприемлемые и непрописанные в контракте футболиста условия в части сроков контракта и трансферной цены, в противном случае нам заявляют, что он не вернется в расположение клуба.

Принимая во внимание тот факт, что благодаря выступлениям в футбольном клубе «Вентспилс» Аделеке сейчас привлекает повышенное внимание со стороны других футбольных клубов, мы убеждены, что столкнулись с фактом воровства нашего футболиста с целью получения финансовой наживы от его продажи.

В связи с этим мы вынуждены обратиться в правоохранительные органы Латвии, желая наказать и привлечь к уголовной ответственности виновных, для чего предоставим все имеющиеся у нас телефонные звонки, переписку, документы и факты, которые помогут расследованию данного дела», – говорится в заявлении клуба.

Форвард пополнил состав латвийского клуба в марте 2017 года. С 13 голами в 16 играх национального чемпионата Акиньеми был лучшим бомбардиром турнира.

Источник: Бомбардир.ру
Вентспилс Нигерия
Комментарии (3)
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Chesn0k
1533721569
дикость)
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Cules2013
1533724042
Охренели там совсем что-ли. Я ради интереса посмотрел, Адигун - это нигерийский футболист, недавно ушёл из Вентспилса, а этот Зив - футбольный агент, еврей. Похоже на то, что денег мало, мозгов ещё меньше, есть обида на клуб, поэтому решили поиграть в Фарго. Не удивлюсь, если этот Аделеке сам всё это заварил, и никто его не похищал. Вечно с этим африканцами какой-то трындец происходит. Надеюсь, что местная полиция не будет тупить и быстро всё разрулит. Это же не Африка, в конце концов, чтобы такие дела проворачивать.
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OfaZavr
1533741325
раз требуют только вещи связанные с контрактом то он сам скорее всего это и затеял а похитители его друзья и родственники)
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