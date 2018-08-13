Киевское «Динамо» и «Спартак» заинтересованы в 20-летнем форварде «Вентспилса»

По информации All Nigeria Soccer, нападающий «Вентспилса» Аделеке Акиньеми находится в сфере интересов киевского «Динамо».

Нигериец принял решение покинуть латвийский клуб. Также на 20-летнего футболиста претендует «Спартак». Москвичи и киевляне уже направили запросы в «Вентспилс» по поводу возможного трансфера Акиньеми.

В сезоне-2018 форвард провел 18 матчей, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Вентспилсом» рассчитан до декабря 2019 года.