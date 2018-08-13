Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Киевское «Динамо» и «Спартак» заинтересованы в 20-летнем форварде «Вентспилса»

    По информации All Nigeria Soccer, нападающий «Вентспилса» Аделеке Акиньеми находится в сфере интересов киевского «Динамо».

    Нигериец принял решение покинуть латвийский клуб. Также на 20-летнего футболиста претендует «Спартак». Москвичи и киевляне уже направили запросы в «Вентспилс» по поводу возможного трансфера Акиньеми.

    В сезоне-2018 форвард провел 18 матчей, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Вентспилсом» рассчитан до декабря 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2018 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 19:40

      Пока в этом форварде нет необходимости.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 18:52

      у нас своим то Нимели и Сакале не дают в основе шанса а тут непонятный персонаж с туманной историей похищения)) может это очередные выдумки.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 15:18

      Это тот, которого похитили))) Штурм спецназом значит прошёл успешно))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 августа 2018, 15:06

      Нападающий всегда нужен, особенно если молодой и его в своём клубе уже можно развить как хочешь. А Москва и Киев так это постоянное противостояние и не только в спорте сейчас. Пусть сам выбирает где ему лучше, хотя после Латвии логично в Киев, но посмотрим.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > alexis02lion 13 августа 2018, 17:21

      С чего это вдруг после Латвии логичнее в Киев ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > К.Серж.А 13 августа 2018, 18:21

      И там и там шкуры антироссийские потому что. )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Супермачо 14 августа 2018, 17:15

      эммм то что у Латвии не идеальные отношения с Россией или у Украины и России ... Это никак не влияет на переход игрока , тем более африканца , которому на политические тёрки вообще наплевать ... Не надо примешивать политику к тем новостям где ее нет ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11