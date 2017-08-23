Слуцкий: «Против серьезного «Донкастера» мы выставили молодежную команду»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением от поражения команды во втором раунде Кубка английской лиги «Донкастеру» (0:2). По словам россиянина, за «тигров» выступал второй состав.

«Наша команда проделала очень большую работу, поскольку против серьезной команды вышел молодежный состав. Для почти всех игроков это был первый серьезный матч, многие нервничали. В целом, встреча была равной, у нас тоже была пара моментов.

Уверен, что сыгравшие футболисты сделали шаг вперед по итогам поединка. Теперь у меня появилось понимание: на будущее у «Халл Сити» есть достойные игроки», – сказал Слуцкий.

Для «тигров» поражение от «Донкастера» стало третьим подряд.