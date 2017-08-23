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  • Слуцкий: «Против серьезного «Донкастера» мы выставили молодежную команду»

Слуцкий: «Против серьезного «Донкастера» мы выставили молодежную команду»

23 августа 2017, 13:27
6

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением от поражения команды во втором раунде Кубка английской лиги «Донкастеру» (0:2). По словам россиянина, за «тигров» выступал второй состав.

«Наша команда проделала очень большую работу, поскольку против серьезной команды вышел молодежный состав. Для почти всех игроков это был первый серьезный матч, многие нервничали. В целом, встреча была равной, у нас тоже была пара моментов.

Уверен, что сыгравшие футболисты сделали шаг вперед по итогам поединка. Теперь у меня появилось понимание: на будущее у «Халл Сити» есть достойные игроки», – сказал Слуцкий.

Для «тигров» поражение от «Донкастера» стало третьим подряд.

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Чемпионшип Донкастер Роверс Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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acer2003
1503484171
И облажались
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polt
1503485277
Недолог век Слуцкого в Англии... Явный просчет тренера, или так было задумано...
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insider_retro
1503486680
Молодые футболисты может и сделали шаг вперёд, но команда сделала шаг в сторону от одного из кубковых турниров.... Да и болельщики не все шаги приветствуют... Обстановка перестаёт быть комфортной.... Леонид Викторович, нужен успех для поддержания штанов!... Успехов!!! "Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки. Шаг за шагом....." (Джо Жирар)
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√монегаск√
1503487231
Можно подумать,он этого на сборах не понимал, когда всех игроков просматривал! Душой криВит,Шрек,думает его это спасет, наивный! Опять наверное со своей трусливой тактикой там, как только его поймут тут же от него избавЯтся!! В пору походу пана величать ОБЛажуцкий
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Стаz
1503488383
Вполне очевидно, что перед Лёней стоит главная задача - выход в ПЛ. Все остальное нах!
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Cubinec1989
1503490014
Мне кажется, что кубок слит в самом начале не случайно. Выиграть его для команд из чемпионшипа- нереально. Да можно до усрачки бороться и биться с грандами, но все равно пролететь. Со скромной скамейкой проще сосредоточится на одном турнире и попробовать достить там побед и заветных результатов
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