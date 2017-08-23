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    Слуцкий: «Против серьезного «Донкастера» мы выставили молодежную команду»

    Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением от поражения команды во втором раунде Кубка английской лиги «Донкастеру» (0:2). По словам россиянина, за «тигров» выступал второй состав.

    «Наша команда проделала очень большую работу, поскольку против серьезной команды вышел молодежный состав. Для почти всех игроков это был первый серьезный матч, многие нервничали. В целом, встреча была равной, у нас тоже была пара моментов.

    Уверен, что сыгравшие футболисты сделали шаг вперед по итогам поединка. Теперь у меня появилось понимание: на будущее у «Халл Сити» есть достойные игроки», – сказал Слуцкий.

    Для «тигров» поражение от «Донкастера» стало третьим подряд.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    23.08.2017 13:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 23 августа 2017, 15:06

      Мне кажется, что кубок слит в самом начале не случайно. Выиграть его для команд из чемпионшипа- нереально. Да можно до усрачки бороться и биться с грандами, но все равно пролететь. Со скромной скамейкой проще сосредоточится на одном турнире и попробовать достить там побед и заветных результатов

      2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 23 августа 2017, 14:39

      Вполне очевидно, что перед Лёней стоит главная задача - выход в ПЛ. Все остальное нах!

      1
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 23 августа 2017, 14:20

      Можно подумать,он этого на сборах не понимал, когда всех игроков просматривал! Душой криВит,Шрек,думает его это спасет, наивный! Опять наверное со своей трусливой тактикой там, как только его поймут тут же от него избавЯтся!! В пору походу пана величать ОБЛажуцкий

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 августа 2017, 14:11

      Молодые футболисты может и сделали шаг вперёд, но команда сделала шаг в сторону от одного из кубковых турниров.... Да и болельщики не все шаги приветствуют... Обстановка перестаёт быть комфортной....
      Леонид Викторович, нужен успех для поддержания штанов!... Успехов!!!

      "Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки. Шаг за шагом....." (Джо Жирар)

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 23 августа 2017, 13:47

      Недолог век Слуцкого в Англии... Явный просчет тренера, или так было задумано...

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 августа 2017, 13:29

      И облажались

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