«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00

24 сентября 2025 8:28
Тоттенхэм - Донкастер Роверс
24 сент. 2025, среда 21:45 | Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
15.00
Победа «Тоттенхэма» со счетом 4:1
В среду, 24 сентября, в 1/16 финала Кубка английской лиги сыграют «Тоттенхэм» и «Донкастер Роверс». Матч пройдет в лондоне, начало – в 21:45 (мск).

«Тоттенхэм»

Команда Томаса Франка располагается на 3-й позиции АПЛ, набрав 10 очков после 5 игр. Последние результаты «Тоттенхэма»:

  • 20.09.25 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 2:2 АПЛ;
  • 16.09.25 «Тоттенхэм» – «Вильярреал» – 1:0 Лига чемпионов;
  • 13.09.25 «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 0:3 АПЛ.

«Донкастер Роверс»

«Донкастер Роверс» Гранта Макканна набрал 16 очков в 9 играх Первой лиги Англии и занимает 7-е место. В 1/64 финала Кубка лиги «Донкастер» разгромил в гостях «Мидлсбро» (4:0), в 1/32 финала одолел на выезде «Аккрингтон» (2:0).

Предыдущие результаты «Донкастера» в Первой лиге:

  • 20.09.25 «Донкастер Роверс» – «Уимблдон» – 1:2;
  • 13.09.25 «Уиган» – «Донкастер Роверс» – 3:0;
  • 06.09.25 «Донкастер Роверс» – «Брэдфорд» – 3:1.

Очные встречи

  • 26.08.09 «Донкастер Роверс» – «Тоттенхэм» – 1:5;
  • 03.12.1975 «Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс» – 7:2.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»

Прекрасно стартовавший в АПЛ «Тоттенхэм» должен без особых проблем побеждать представителя третьего по силе дивизиона. Прогноз – счет 4:1 с коэффициентом 15.00.

15.00
Победа «Тоттенхэма» со счетом 4:1
Автор: Орлов Максим
Англия. Кубок лиги Донкастер Роверс Тоттенхэм
