24 сентября 2025 8:28
Тоттенхэм - Донкастер Роверс
24 сент. 2025, среда 21:45 | Англия. Кубок лиги, 1/16 финалаПерейти в онлайн матча
В среду, 24 сентября, в 1/16 финала Кубка английской лиги сыграют «Тоттенхэм» и «Донкастер Роверс». Матч пройдет в лондоне, начало – в 21:45 (мск).
«Тоттенхэм»
Команда Томаса Франка располагается на 3-й позиции АПЛ, набрав 10 очков после 5 игр. Последние результаты «Тоттенхэма»:
- 20.09.25 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 2:2 АПЛ;
- 16.09.25 «Тоттенхэм» – «Вильярреал» – 1:0 Лига чемпионов;
- 13.09.25 «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 0:3 АПЛ.
«Донкастер Роверс»
«Донкастер Роверс» Гранта Макканна набрал 16 очков в 9 играх Первой лиги Англии и занимает 7-е место. В 1/64 финала Кубка лиги «Донкастер» разгромил в гостях «Мидлсбро» (4:0), в 1/32 финала одолел на выезде «Аккрингтон» (2:0).
Предыдущие результаты «Донкастера» в Первой лиге:
- 20.09.25 «Донкастер Роверс» – «Уимблдон» – 1:2;
- 13.09.25 «Уиган» – «Донкастер Роверс» – 3:0;
- 06.09.25 «Донкастер Роверс» – «Брэдфорд» – 3:1.
Очные встречи
- 26.08.09 «Донкастер Роверс» – «Тоттенхэм» – 1:5;
- 03.12.1975 «Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс» – 7:2.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»
Прекрасно стартовавший в АПЛ «Тоттенхэм» должен без особых проблем побеждать представителя третьего по силе дивизиона. Прогноз – счет 4:1 с коэффициентом 15.00.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб