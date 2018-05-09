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    Первые слова Фергюсона после выхода из комы: «Как сыграл «Донкастер»?»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы. Его первыми словами после этого стали: «Как сыграл «Донкастер»?».

    Этот вопрос он задал своему сыну, находившемуся рядом. Он возглавляет «Донкастер», который в заключительном матче сезона проиграл «Уигану» (0:1).

    Напомним, 5 мая Фергюсон был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

    Фергюсон перенес операцию. За него переживает весь мир

    Источник: The Sun

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    09.05.2018 07:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 11:22

      здоровья сэру Алексу! молодец, футбол живет в нем в любые жизненные мгновения)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 9 мая 2018, 11:17

      Молодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 мая 2018, 09:50

      Здоровья тебе Алекс, после комы конечно слова круче не придумаешь)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 мая 2018, 09:31

      Скорейшего выздоровления САФ!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 мая 2018, 09:25

      Здоровья!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 09:17

      Главное в жизни для него - футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 мая 2018, 09:00

      САФ красава, пора выкарабкиваться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 мая 2018, 08:47

      вот что значит человек полностью пропитан футболом,здоровья ТРЕНЕР!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 мая 2018, 07:22

      Легенда

      3
      Ответить
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