Первые слова Фергюсона после выхода из комы: «Как сыграл «Донкастер»?»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы. Его первыми словами после этого стали: «Как сыграл «Донкастер»?».

Этот вопрос он задал своему сыну, находившемуся рядом. Он возглавляет «Донкастер», который в заключительном матче сезона проиграл «Уигану» (0:1).

Напомним, 5 мая Фергюсон был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

Фергюсон перенес операцию. За него переживает весь мир