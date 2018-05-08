Daily Mail: операция Фергюсона прошла успешно. Шотландец выведен из комы и может разговаривать

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон выведен из состояния комы, сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, специалист успешно перенес операцию и показывает высокую склонность к выздоровлению. В заметке издания говорится о том, что шотландец сидел и обсуждал с близкими результаты своего лечения.

Напомним, 76-летний специалист был госпитализирован 5 мая из-за кровоизлияния в мозг и находился в тяжелом состоянии. Некоторые СМИ отмечали, что информация о нахождении Фергюсона в коме не соответствует действительности.

Новость о госпитализации Фергюсона вызвала внимание футбольного сообщества. Здоровья бывшему тренеру пожелали бывшие футболисты «МЮ» Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни.

Действующий полузащитник клуба Хуан Мата считает, что команда должна выиграть финал Кубка Англии ради шотландца.

Фергюсон является самым успешным британским тренером. За 39 лет тренерской карьеры он выиграл 49 трофеев: один – с «Сент-Мирреном», 10 – с «Абердином» и 38 – с «Манчестер Юнайтед». За 27 лет в английском клубе он завоевал среди прочих 13 титулов чемпиона АПЛ и два – в Лиге чемпионов.

После завершения тренерской карьеры в 2013 году шотландец вошел в совет директоров «Юнайтед».