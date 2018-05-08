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  • Daily Mail: операция Фергюсона прошла успешно. Шотландец выведен из комы и может разговаривать

Daily Mail: операция Фергюсона прошла успешно. Шотландец выведен из комы и может разговаривать

8 мая 2018, 01:20
12

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон выведен из состояния комы, сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, специалист успешно перенес операцию и показывает высокую склонность к выздоровлению. В заметке издания говорится о том, что шотландец сидел и обсуждал с близкими результаты своего лечения.

Напомним, 76-летний специалист был госпитализирован 5 мая из-за кровоизлияния в мозг и находился в тяжелом состоянии. Некоторые СМИ отмечали, что информация о нахождении Фергюсона в коме не соответствует действительности.

Новость о госпитализации Фергюсона вызвала внимание футбольного сообщества. Здоровья бывшему тренеру пожелали бывшие футболисты «МЮ» Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни.

Действующий полузащитник клуба Хуан Мата считает, что команда должна выиграть финал Кубка Англии ради шотландца.

Фергюсон является самым успешным британским тренером. За 39 лет тренерской карьеры он выиграл 49 трофеев: один – с «Сент-Мирреном», 10 – с «Абердином» и 38 – с «Манчестер Юнайтед». За 27 лет в английском клубе он завоевал среди прочих 13 титулов чемпиона АПЛ и два – в Лиге чемпионов.

После завершения тренерской карьеры в 2013 году шотландец вошел в совет директоров «Юнайтед».

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Шотландия Фергюсон Алекс
Комментарии (12)
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ivanthebest
1525732229
Это отличные новости. Поправляйся Сэр Алекс, легенда должен быть с командой на финале Кубка.
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GoldPlayFIFARus9
1525737974
Закамбечил как всегда на последних минутах, чертяга - ФергиТайм!
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kykyi
1525743353
Поправляйтесь, САФ!
Ответить
Axe111
1525751006
Поправляйтесь Легенда футбола
Ответить
mihail200606
1525753157
я думаю, чисто теоретически, если бы он начал тренировать МЮ, то они опять чемпионами бы стали))))
Ответить
Евгений П
1525755091
Здоровья, сэр Алекс!
Ответить
zigbert
1525761373
Ну и хорошо.Здоровья.
Ответить
OfaZavr
1525766529
хорошая новость, здоровья!
Ответить
dinar7777dinar
1525767097
великолепная новость. желаю вам долгих лет жизни Great Coach Sir Alex.
Ответить
BARCLAYS_APL
1525767208
Ура грандиозная новость
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