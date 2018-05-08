Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Daily Mail: операция Фергюсона прошла успешно. Шотландец выведен из комы и может разговаривать

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон выведен из состояния комы, сообщает Daily Mail.

    Согласно источнику, специалист успешно перенес операцию и показывает высокую склонность к выздоровлению. В заметке издания говорится о том, что шотландец сидел и обсуждал с близкими результаты своего лечения.

    Напомним, 76-летний специалист был госпитализирован 5 мая из-за кровоизлияния в мозг и находился в тяжелом состоянии. Некоторые СМИ отмечали, что информация о нахождении Фергюсона в коме не соответствует действительности.

    Новость о госпитализации Фергюсона вызвала внимание футбольного сообщества. Здоровья бывшему тренеру пожелали бывшие футболисты «МЮ» Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни.

    Действующий полузащитник клуба Хуан Мата считает, что команда должна выиграть финал Кубка Англии ради шотландца.

    Фергюсон является самым успешным британским тренером. За 39 лет тренерской карьеры он выиграл 49 трофеев: один – с «Сент-Мирреном», 10 – с «Абердином» и 38 – с «Манчестер Юнайтед». За 27 лет в английском клубе он завоевал среди прочих 13 титулов чемпиона АПЛ и два – в Лиге чемпионов.

    После завершения тренерской карьеры в 2013 году шотландец вошел в совет директоров «Юнайтед».

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2018 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 8 мая 2018, 11:13

      Ура грандиозная новость

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 мая 2018, 11:11

      великолепная новость. желаю вам долгих лет жизни Great Coach Sir Alex.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 11:02

      хорошая новость, здоровья!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 09:36

      Ну и хорошо.Здоровья.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 8 мая 2018, 07:51

      Здоровья, сэр Алекс!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 мая 2018, 07:19

      я думаю, чисто теоретически, если бы он начал тренировать МЮ, то они опять чемпионами бы стали))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 мая 2018, 07:00

      Он еще на ЧМ в Россию съездит! Если Англия не вылетит из группы, конечно, как в прошлый раз...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 мая 2018, 06:43

      Поправляйтесь Легенда футбола

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 8 мая 2018, 06:30

      Ну и ладушки.Мы и не сомневались.
      А то г....живет ,а нормальные джентельмены почему то хотят покинуть
      этот мир.А должно быть наоборот.
      Короче,побывал на ,,той стороне Луны,, и хва!
      Здоровья и футбола тебе! А футбол и есть твое здоровье!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 мая 2018, 04:35

      Поправляйтесь, САФ!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11