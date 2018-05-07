Мата: «МЮ» должен выиграть Кубок Англии ради Фергюсона»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал новость о госпитализации сэра Алекса Фергюсона. 6 мая бывший тренер «красных дьяволов» перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг.

«В воскресенье все мы были потрясены этой новостью. Как нетрудно догадаться, такая информация оказывает большое влияние на клуб. Мы желаем ему всего наилучшего. Он был фундаментальной фигуре в футболе на протяжении последних десятилетий.

К сожалению, я никогда не тренировался под его руководством, но знаю о его привязанности к клубу, поэтому мы должны показать наш максимум в оставшихся трех матчах сезона, а особенно – в финале Кубка против «Челси».

Будем упорно работать для достижения этого результата и ждать хороших новостей о Фергюсоне», – написал Мата в колонке для официального сайта клуба.

Встреча за Кубок Англии состоится 19 мая на «Уэмбли».

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