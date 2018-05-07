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Мата: «МЮ» должен выиграть Кубок Англии ради Фергюсона»

7 мая 2018, 20:52
7

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал новость о госпитализации сэра Алекса Фергюсона. 6 мая бывший тренер «красных дьяволов» перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг.

«В воскресенье все мы были потрясены этой новостью. Как нетрудно догадаться, такая информация оказывает большое влияние на клуб. Мы желаем ему всего наилучшего. Он был фундаментальной фигуре в футболе на протяжении последних десятилетий.

К сожалению, я никогда не тренировался под его руководством, но знаю о его привязанности к клубу, поэтому мы должны показать наш максимум в оставшихся трех матчах сезона, а особенно – в финале Кубка против «Челси».

Будем упорно работать для достижения этого результата и ждать хороших новостей о Фергюсоне», – написал Мата в колонке для официального сайта клуба.

Встреча за Кубок Англии состоится 19 мая на «Уэмбли».

Фергюсон перенес операцию. За него переживает весь мир

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Кубок Манчестер Юнайтед Челси Мата Хуан
Комментарии (7)
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VikNMar
1525727317
Правильные слова ......
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ЮЗИК
1525749337
Зачем связывать кубок со здоровьем ФАСа, а если проиграете
Ответить
zigbert
1525756924
Фергюсон пожалуй лучший тренер МЮ,за всю историю.
Ответить
OfaZavr
1525764991
правильно, постарайтесь ради великого человека, подарите ему радость и всем болельщикам.
Ответить
Аристократ Олжик
1525797034
хотел бы я сказать, что нам он нужен не меньше, но увы . . .
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Berikosha
1525801580
Здороаья Сэру Алексу
Ответить
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