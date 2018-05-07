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    Мата: «МЮ» должен выиграть Кубок Англии ради Фергюсона»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал новость о госпитализации сэра Алекса Фергюсона. 6 мая бывший тренер «красных дьяволов» перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг.

    «В воскресенье все мы были потрясены этой новостью. Как нетрудно догадаться, такая информация оказывает большое влияние на клуб. Мы желаем ему всего наилучшего. Он был фундаментальной фигуре в футболе на протяжении последних десятилетий.

    К сожалению, я никогда не тренировался под его руководством, но знаю о его привязанности к клубу, поэтому мы должны показать наш максимум в оставшихся трех матчах сезона, а особенно – в финале Кубка против «Челси».

    Будем упорно работать для достижения этого результата и ждать хороших новостей о Фергюсоне», – написал Мата в колонке для официального сайта клуба.

    Встреча за Кубок Англии состоится 19 мая на «Уэмбли».

    Фергюсон перенес операцию. За него переживает весь мир

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    07.05.2018 20:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 8 мая 2018, 20:46

      Здороаья Сэру Алексу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 мая 2018, 19:30

      хотел бы я сказать, что нам он нужен не меньше, но увы . . .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 10:36

      правильно, постарайтесь ради великого человека, подарите ему радость и всем болельщикам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 08:22

      Фергюсон пожалуй лучший тренер МЮ,за всю историю.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Sarco > zigbert 8 мая 2018, 13:27

      он и в АПЛ лучший за всю историю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 8 мая 2018, 06:15

      Зачем связывать кубок со здоровьем ФАСа, а если проиграете

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 мая 2018, 00:08

      Правильные слова ......

      0
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