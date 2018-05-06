Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фергюсон перенес операцию. За него переживает весь мир


    4.8
    Голосов: 6
    06.05.2018 16:20
    У легендарного тренера серьезные проблемы со здоровьем.

    Сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. У шотландца произошло кровоизлияние в мозг, после чего была сделана сложная операция. Его семья попросила конфиденциальности, поэтому дальнейших комментариев ждать придется долго. Известно, что Фергюсону потребуется время на реабилитацию. И он все еще находится в отделении интенсивной терапии. Его сын Даррен, который тоже работает тренером, пропустил игру «Донкастера» и поехал к отцу.

    В последнее время его часто можно было видеть на играх «МЮ», который без Фергюсона чемпионом пока не становился. Например, на матче «Юнайтед» против «Арсенала» Фергюсон вручил награду Арсену Венгеру.

    «Манчестер Юнайтед» уже передал тренеру наилучшие пожелания. Фергюсон работал в этом клубе с 1986 по 2013 год. Тренер взял с командой 13 чемпионских титулов в Англии и два раза выигрывал Лигу чемпионов. Всего набралось 38 трофеев.

    Криштиану Роналду тоже переживает. «Мои мысли и молитвы с вами. Будьте сильными, босс!» – написал португалец.

    С таким же пожеланием выступил и Роберто Манчини.

    Уэйн Руни хочет, чтобы Фергюсон поскорее поправился. Именно при нем Уэйн раскрылся в «Манчестер Юнайтед».

    «Продолжайте сражаться, босс!» – верное пожелание от Дэвида Бекхэма.

    text

    Публикация от text (@davidbeckham)

    Не остался в стороне и бывший немецкий теннисист Борис Беккер.

    Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер тоже здесь. Он пожелал тренеру полного выздоровления после неотложной операции.

    Анри призывает Фергюсона и его окружение оставаться сильными.

    Принципиальные соперники из «Манчестер Сити» в такой ситуации тоже нашли силы поддержать.

    Болельщики «Ман Сити» тоже в деле:

    Симон Миньоле чаще сидит в интернете, чем играет. Но тут тоже все по делу.

    76-летний Фергюсон – легенда для мирового футбола. Поэтому за его состоянием сейчас следят все.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 13 мая 2018, 13:52

      Здоровья Сэру!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Ярабарбосс 11 мая 2018, 23:50

      Здоровья, побольше бы таких тренеров!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 7 мая 2018, 20:54

      давай,ферги,сделай главный камбек в своей жизни!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 мая 2018, 18:15

      держись САФ твой Ферги тайм еще не закончен здоровья и долгих лет жизни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 7 мая 2018, 17:11

      Сэр Алекс!
      Весь мир переживает,не дури!
      Ты Штучный товар,со Знаком Качества,
      Ты еще повоюешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 7 мая 2018, 16:24

      Здоровья!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 6 мая 2018, 21:47

      ДЕРЖИСЬ,ЛУЧШИЙ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 мая 2018, 21:34

      САФ здоровья и только здоровья !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      Damir07 6 мая 2018, 21:30

      Дай Аллах чтобы с ним все было хорошо такой хороший человек легенда не хочется чтобы он ушел от нас

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > Damir07 6 мая 2018, 22:09

      Дамир, с чего ты взял, что он хороший человек?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 мая 2018, 20:01

      САФ глыба целая... эпоха.
      надеюсь, все хорошо будет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11