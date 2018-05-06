Фергюсон перенес операцию. За него переживает весь мир

У легендарного тренера серьезные проблемы со здоровьем.

Сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. У шотландца произошло кровоизлияние в мозг, после чего была сделана сложная операция. Его семья попросила конфиденциальности, поэтому дальнейших комментариев ждать придется долго. Известно, что Фергюсону потребуется время на реабилитацию. И он все еще находится в отделении интенсивной терапии. Его сын Даррен, который тоже работает тренером, пропустил игру «Донкастера» и поехал к отцу.

В последнее время его часто можно было видеть на играх «МЮ», который без Фергюсона чемпионом пока не становился. Например, на матче «Юнайтед» против «Арсенала» Фергюсон вручил награду Арсену Венгеру.

twit text — Arsenal FC (@Arsenal) 29 апреля 2018 г.

«Манчестер Юнайтед» уже передал тренеру наилучшие пожелания. Фергюсон работал в этом клубе с 1986 по 2013 год. Тренер взял с командой 13 чемпионских титулов в Англии и два раза выигрывал Лигу чемпионов. Всего набралось 38 трофеев.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 5 мая 2018 г.

Криштиану Роналду тоже переживает. «Мои мысли и молитвы с вами. Будьте сильными, босс!» – написал португалец.

twit text — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 мая 2018 г.

С таким же пожеланием выступил и Роберто Манчини.

twit text — Roberto Mancini (@robymancio) 5 мая 2018 г.

Уэйн Руни хочет, чтобы Фергюсон поскорее поправился. Именно при нем Уэйн раскрылся в «Манчестер Юнайтед».

twit text — Wayne Rooney (@WayneRooney) 5 мая 2018 г.

«Продолжайте сражаться, босс!» – верное пожелание от Дэвида Бекхэма.

text Публикация от text (@davidbeckham) 5 Май 2018 в 1:15 PDT

Не остался в стороне и бывший немецкий теннисист Борис Беккер.

twit text — Boris Becker (@TheBorisBecker) 5 мая 2018 г.

Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер тоже здесь. Он пожелал тренеру полного выздоровления после неотложной операции.

twit text — Robbie Fowler (@Robbie9Fowler) 5 мая 2018 г.

Анри призывает Фергюсона и его окружение оставаться сильными.

twit text — Thierry Henry (@ThierryHenry) 5 мая 2018 г.

Принципиальные соперники из «Манчестер Сити» в такой ситуации тоже нашли силы поддержать.

twit text — Manchester City (@ManCity) 5 мая 2018 г.

Болельщики «Ман Сити» тоже в деле:

twit text — SPORF (@Sporf) 6 мая 2018 г.

Симон Миньоле чаще сидит в интернете, чем играет. Но тут тоже все по делу.

twit text — Simon Mignolet (@SMignolet) 5 мая 2018 г.

76-летний Фергюсон – легенда для мирового футбола. Поэтому за его состоянием сейчас следят все.