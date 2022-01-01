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Донкастер Роверс
Расписание
€ 2 млн
Донкастер Роверс - расписание матчей
Донкастер
Англия. Первая лига
Стадион:
Кипмоат Стэдиум
Сайт:
http://www.doncasterroversfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Пол Диков
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Донкастер Роверс
26.09 | 17:00
Донкастер Роверс
- : -
Оксфорд
03.10 | 17:00
Лутон Таун
- : -
Донкастер Роверс
10.10 | 17:00
Донкастер Роверс
- : -
Бертон Альбион
17.10 | 17:00
Лестер
- : -
Донкастер Роверс
20.10 | 21:45
Донкастер Роверс
- : -
Стокпорт Каунти
24.10 | 17:00
Донкастер Роверс
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
31.10 | 18:00
Милтон Кинс Донс
- : -
Донкастер Роверс
14.11 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Лейтон Ориент
21.11 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Донкастер Роверс
26.11 | 23:00
Донкастер Роверс
- : -
Хаддерсфилд Таун
01.12 | 23:00
Рединг
- : -
Донкастер Роверс
12.12 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Бромли
19.12 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Донкастер Роверс
26.12 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Уиган Атлетик
29.12 | 22:45
Кембридж Юнайтед
- : -
Донкастер Роверс
01.01 | 18:00
Блэкпул
- : -
Донкастер Роверс
09.01 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Уиком Уондерерс
16.01 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Лестер
19.01 | 22:45
Стокпорт Каунти
- : -
Донкастер Роверс
23.01 | 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Донкастер Роверс
30.01 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Милтон Кинс Донс
06.02 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Стивенидж
09.02 | 22:45
Ноттс Каунти
- : -
Донкастер Роверс
13.02 | 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Донкастер Роверс
20.02 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Уимблдон
27.02 | 18:00
Лейтон Ориент
- : -
Донкастер Роверс
06.03 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Мэнсфилд Таун
13.03 | 18:00
Барнсли
- : -
Донкастер Роверс
20.03 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Брэдфорд Сити
26.03 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Блэкпул
29.03 | 17:00
Бромли
- : -
Донкастер Роверс
03.04 | 17:00
Донкастер Роверс
- : -
Кембридж Юнайтед
10.04 | 17:00
Уиган Атлетик
- : -
Донкастер Роверс
13.04 | 21:45
Оксфорд
- : -
Донкастер Роверс
17.04 | 17:00
Донкастер Роверс
- : -
Питерборо Юнайтед
24.04 | 17:00
Бертон Альбион
- : -
Донкастер Роверс
27.04 | 21:45
Донкастер Роверс
- : -
Лутон Таун
01.05 | 17:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Донкастер Роверс
08.05 | 14:30
Донкастер Роверс
- : -
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