Слуцкий: «Матч Кубка лиги с «Донкастером» станет серьезной проверкой для «Халла»

Главный трене «Халла» Леонид Слуцкий заявил, что ожидает тяжелого испытания в матче 1/32 Кубка лиги против «Донкастера».

«Кубковые соревнования дают возможность выступить против лучших команд Англии, если у вас нет возможности сделать этого в АПЛ.

На данный момент у нас очень сложный график и много травмированных, поэтому мы произведем некоторые замены в стартовом составе.

В этом поединке мы предоставим возможность выйти на поле некоторым молодым игрокам «Халла», чтобы понять их уровень и состояние. После матча мы будем лучше понимать, готовы ли они выступать в Чемпионшипе или еще нет.

«Донкастер» станет серьезной проверкой для нас. Вероятно, они будут дополнительно мотивированы во встрече с командой, которая представляет более сильную лигу, и захотят показать свой уровень.

Тем не менее каждый из наших игроков тоже должен продемонстрировать свой уровень», – сказал Слуцкий.

Матч «Донкастер» – «Халл» состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.