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    Слуцкий: «Матч Кубка лиги с «Донкастером» станет серьезной проверкой для «Халла»

    Главный трене «Халла» Леонид Слуцкий заявил, что ожидает тяжелого испытания в матче 1/32 Кубка лиги против «Донкастера».

    «Кубковые соревнования дают возможность выступить против лучших команд Англии, если у вас нет возможности сделать этого в АПЛ.

    На данный момент у нас очень сложный график и много травмированных, поэтому мы произведем некоторые замены в стартовом составе.

    В этом поединке мы предоставим возможность выйти на поле некоторым молодым игрокам «Халла», чтобы понять их уровень и состояние. После матча мы будем лучше понимать, готовы ли они выступать в Чемпионшипе или еще нет.

    «Донкастер» станет серьезной проверкой для нас. Вероятно, они будут дополнительно мотивированы во встрече с командой, которая представляет более сильную лигу, и захотят показать свой уровень.

    Тем не менее каждый из наших игроков тоже должен продемонстрировать свой уровень», – сказал Слуцкий.

    Матч «Донкастер» – «Халл» состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    22.08.2017 13:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 августа 2017, 16:53

      Ну, дык. И вы старайтесь. Болеем за Слуцкого.

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