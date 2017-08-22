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  • Слуцкий: «Матч Кубка лиги с «Донкастером» станет серьезной проверкой для «Халла»

Слуцкий: «Матч Кубка лиги с «Донкастером» станет серьезной проверкой для «Халла»

22 августа 2017, 13:54
1

Главный трене «Халла» Леонид Слуцкий заявил, что ожидает тяжелого испытания в матче 1/32 Кубка лиги против «Донкастера».

«Кубковые соревнования дают возможность выступить против лучших команд Англии, если у вас нет возможности сделать этого в АПЛ.

На данный момент у нас очень сложный график и много травмированных, поэтому мы произведем некоторые замены в стартовом составе.

В этом поединке мы предоставим возможность выйти на поле некоторым молодым игрокам «Халла», чтобы понять их уровень и состояние. После матча мы будем лучше понимать, готовы ли они выступать в Чемпионшипе или еще нет.

«Донкастер» станет серьезной проверкой для нас. Вероятно, они будут дополнительно мотивированы во встрече с командой, которая представляет более сильную лигу, и захотят показать свой уровень.

Тем не менее каждый из наших игроков тоже должен продемонстрировать свой уровень», – сказал Слуцкий.

Матч «Донкастер» – «Халл» состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Кубок Лиги Донкастер Роверс Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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VSt
1503409988
Ну, дык. И вы старайтесь. Болеем за Слуцкого.
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