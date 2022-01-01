Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Первая лига
Команды
Питерборо Юнайтед
Состав
€ 4 млн
Питерборо Юнайтед - состав команды
Питерборо
Англия. Первая лига
Стадион:
Лондон Роад
Сайт:
http://www.theposh.com
Тренер:
Даррен Фергюсон
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Басс Алекс
Вра
28
€ 0.375 млн
41
Билокапич Николас
Вра
24
€ 0.3 млн
21
Vicente Reyes
Вра
-
15
Фини Джош
Защ
21
€ 0.65 млн
2
Джонстон Карл
Защ
24
€ 0.25 млн
12
Лис Том
Защ
35
€ 0.125 млн
26
David Okagbue
Защ
-
3
Evan Weir
Защ
-
33
James Dornelly
Защ
-
14
Harley Mills
Защ
-
7
Гарбетт Мэттью
Пол
24
€ 0.45 млн
4
Келли Лайам
Пол
30
€ 0.3 млн
16
Вудс Бен
Пол
23
€ 0.175 млн
7
Джонс Харрисон
Пол
21
€ 0.15 млн
22
Donay O'Brien-Brady
Пол
-
8
Brandon Khela
Пол
-
45
Harry Ashfield
Пол
-
6
Thomas O'Connor
Пол
-
16
Woods Benjamin
Пол
-
9
Леонард Гарри
Нап
23
€ 1.5 млн
11
Эдвардс Овура
Нап
25
€ 0.2 млн
20
Chris Conn-Clarke
Нап
-
17
Vernon Masara
Нап
-
17
Масара Вернон
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 5
Главные новости
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+