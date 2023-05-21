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Питерборо Юнайтед
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€ 4 млн
Питерборо Юнайтед - новости команды
Питерборо
Англия. Первая лига
Стадион:
Лондон Роад
Сайт:
http://www.theposh.com
Тренер:
Даррен Фергюсон
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Таблица
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
Вчера, 08:54
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Пост
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
2022.03.02 08:58
Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала
2022.03.02 00:04
3
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Питерборо» и вышел в 1/8 финала
2018.01.27 17:28
1
«Челси» оспорит красную карточку Терри
2017.01.10 10:46
1
Кубок Англии. «Челси» в меньшинстве разгромил «Питерборо Юнайтед»
2017.01.08 19:50
3
Зума выйдет в стартовом составе «Челси» впервые с февраля 2016-го
2017.01.06 21:29
1
Кубок Англии. «Вест Бромвич» в серии пенальти одолел «Питерборо»
2016.02.11 01:25
«Питерборо» – «Вест Бромвич». Смотреть онлайн
2016.02.10 21:38
Сын Фергюсона стал главным тренером «Донкастер Роверс»
2015.10.16 12:39
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