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    Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала

    «Манчестер Сити» победил «Питерборо» на выезде в матче 1/8 финала Кубка Англии.

    В составе гостей отличились Рияд Марез и Джек Грилиш.

    Защитник «Ман Сити» Александр Зинченко впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой.

    Англия. Кубок. 1/8 финала

    Питерборо – Манчестер Сити – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Марез, 60; 0:2 – Грилиш, 67.

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    Зинченко вышел на матч с «Питерборо» с капитанской повязкой «Ман Сити» и флагом Украины

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11493

      playsh 2 часа назад

      Да уж,если бы повязку "парубку" не нацепили,то писец МанСити наступил бы.
      На стадионе бюст ему поставьте бетонный(чтобы недорого),пусть через несколько лет ваши потомки голову ломают - кому и за что...

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      Рейтинг: +12531

      Fusballer 2 часа назад

      Повязку дали за то, что хохол. Офигеть.

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      Рейтинг: +11025

      BRO_football 2 часа назад

      Минута славы Зинченко! Спортивными достижениями он никогда не добьётся капитанской повязки, да и стабильного места в стартовом составе.
      В Европе как бы действует запрет на политическую агитацию на футбольных матчах, но и на него тоже наплевали.

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      Рейтинг: +4674

      FENIX-SL > BRO_football 47 минут назад

      откуда такой негатив?
      он уже сколько лет играет в АПЛ
      и играет достаточно стабильно
      ни одного российского футболиста даже близко ему сопоставить сейчас нельзя

      лучше следи за тем что происходит у нас
      какие запреты в Европе, если законы в твоей стране не соблюдаются?

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