Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала

Да уж,если бы повязку "парубку" не нацепили,то писец МанСити наступил бы.
На стадионе бюст ему поставьте бетонный(чтобы недорого),пусть через несколько лет ваши потомки голову ломают - кому и за что...
«Манчестер Сити» победил «Питерборо» на выезде в матче 1/8 финала Кубка Англии.
В составе гостей отличились Рияд Марез и Джек Грилиш.
Защитник «Ман Сити» Александр Зинченко впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой.
Англия. Кубок. 1/8 финала
Питерборо – Манчестер Сити – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Марез, 60; 0:2 – Грилиш, 67.
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Зинченко вышел на матч с «Питерборо» с капитанской повязкой «Ман Сити» и флагом Украины