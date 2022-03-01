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    Зинченко вышел на матч с «Питерборо» с капитанской повязкой «Ман Сити» и флагом Украины

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел с капитанской повязкой на матч Кубка Англии против «Питерборо».

    «Наш капитан Фернандиньо решил дать Зинченко капитанскую повязку, чтобы показать, насколько важна ситуация на Украине. За этим жестом стоит весь клуб», – сказал главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола.

    Перед началом матча Зинченко и капитан «Питерборо» Фрэнки Кент вынесли флаг Украины.

    • 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.
    • Зинченко – уроженец Житомирской области.
    • В 2015-2016 годах он выступал за «Уфу».

    Фото: твиттер «Ман Сити»

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    Источник: твиттер «Ман Сити»

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    01.03.2022 23:16
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