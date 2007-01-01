Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Питерборо» (2:0) рассказал, чем занимался с партнером Филом Фоденом перед игрой. Возможно, это им помогло.

    «Когда ехали на стадион, мы с Фоденом смотрели видео с Лионелем Месси. После моего гола Фил подошел ко мне и сказал, что получилось похоже на то, что мы смотрели», – сказал Грилиш.

    • Фоден был ассистентом гола Грилиша.
    • Соперник «Манчестер Сити» по 1/4 финала будет известен позднее.
    • «Питерборо» выступает в Чемпионшипе.

    Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала

    Зинченко вышел на матч с «Питерборо» с капитанской повязкой «Ман Сити» и флагом Украины

    City Football Group остановил переговоры о покупке акций «Спартака»

    Источник: ВВС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94470
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11