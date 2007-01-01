Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Питерборо» (2:0) рассказал, чем занимался с партнером Филом Фоденом перед игрой. Возможно, это им помогло.

«Когда ехали на стадион, мы с Фоденом смотрели видео с Лионелем Месси. После моего гола Фил подошел ко мне и сказал, что получилось похоже на то, что мы смотрели», – сказал Грилиш.

Фоден был ассистентом гола Грилиша.

Соперник «Манчестер Сити» по 1/4 финала будет известен позднее.

«Питерборо» выступает в Чемпионшипе.

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