Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Питерборо» (2:0) рассказал, чем занимался с партнером Филом Фоденом перед игрой. Возможно, это им помогло.

«Когда ехали на стадион, мы с Фоденом смотрели видео с Лионелем Месси. После моего гола Фил подошел ко мне и сказал, что получилось похоже на то, что мы смотрели», – сказал Грилиш.