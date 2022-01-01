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Англия. Первая лига
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Питерборо Юнайтед
Расписание
€ 4 млн
Питерборо Юнайтед - расписание матчей
Питерборо
Англия. Первая лига
Стадион:
Лондон Роад
Сайт:
http://www.theposh.com
Тренер:
Даррен Фергюсон
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
15.09 | 21:30
Питерборо Юнайтед
- : -
Барнсли
19.09 | 17:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Донкастер Роверс
26.09 | 17:00
Стокпорт Каунти
- : -
Питерборо Юнайтед
03.10 | 17:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Ноттс Каунти
10.10 | 17:00
Лестер
- : -
Питерборо Юнайтед
17.10 | 14:30
Питерборо Юнайтед
- : -
Бертон Альбион
20.10 | 21:45
Хаддерсфилд Таун
- : -
Питерборо Юнайтед
24.10 | 17:00
Бромли
- : -
Питерборо Юнайтед
31.10 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Лутон Таун
14.11 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Оксфорд
21.11 | 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Питерборо Юнайтед
28.11 | 15:30
Питерборо Юнайтед
- : -
Кембридж Юнайтед
01.12 | 22:45
Лейтон Ориент
- : -
Питерборо Юнайтед
12.12 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Барнсли
19.12 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Питерборо Юнайтед
26.12 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Уиком Уондерерс
29.12 | 23:00
Рединг
- : -
Питерборо Юнайтед
01.01 | 18:00
Уимблдон
- : -
Питерборо Юнайтед
09.01 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Уиган Атлетик
16.01 | 18:00
Бертон Альбион
- : -
Питерборо Юнайтед
19.01 | 22:45
Питерборо Юнайтед
- : -
Хаддерсфилд Таун
23.01 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Бромли
30.01 | 18:00
Лутон Таун
- : -
Питерборо Юнайтед
06.02 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Блэкпул
09.02 | 22:45
Стивенидж
- : -
Питерборо Юнайтед
13.02 | 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Питерборо Юнайтед
20.02 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Милтон Кинс Донс
27.02 | 15:30
Кембридж Юнайтед
- : -
Питерборо Юнайтед
06.03 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Брэдфорд Сити
13.03 | 18:00
Мэнсфилд Таун
- : -
Питерборо Юнайтед
20.03 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Плимут Аргайл
26.03 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Уимблдон
29.03 | 17:00
Уиком Уондерерс
- : -
Питерборо Юнайтед
03.04 | 17:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Рединг
10.04 | 17:00
Барнсли
- : -
Питерборо Юнайтед
13.04 | 21:45
Питерборо Юнайтед
- : -
Стокпорт Каунти
17.04 | 17:00
Донкастер Роверс
- : -
Питерборо Юнайтед
24.04 | 17:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Лестер
27.04 | 21:45
Ноттс Каунти
- : -
Питерборо Юнайтед
01.05 | 17:00
Оксфорд
- : -
Питерборо Юнайтед
08.05 | 14:30
Питерборо Юнайтед
- : -
Лейтон Ориент
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