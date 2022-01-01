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Англия. Первая лига
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Шеффилд Уэнсдэй
Состав
€ 20,13 млн
Шеффилд Уэнсдэй - состав команды
Шеффилд
Англия. Первая лига
Стадион:
Хиллсбро
Сайт:
http://www.swfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Хенрик Педерсен
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ламли Джо
Вра
31
€ 0.4 млн
13
Мэйнард-Брюэр Эшли
Вра
27
€ 0.3 млн
27
Трумен Коннал
Вра
30
€ 0.075 млн
3
Лоу Макс
Защ
29
€ 1.8 млн
7
Валери Ян
Защ
27
€ 1.5 млн
5
Бернард ДиШон
Защ
26
€ 1 млн
14
Шеффилд
Защ
21
€ 0.9 млн
4
Сантуш Рикарду
Защ
31
€ 0.35 млн
26
Свинкелс Сил
Защ
22
€ 0.25 млн
6
Купер Лиам
Защ
35
€ 0.2 млн
33
Джеймс Рис
Защ
33
€ 0.2 млн
28
Cole McGhee
Защ
-
44
Mackenzie Maltby
Защ
-
16
Митчелл Билли
Пол
25
€ 3 млн
8
Слаттери Каллум
Пол
27
€ 0.7 млн
21
Оньянго Тайлер
Пол
23
€ 0.35 млн
10
Беннэн Бэрри
Пол
36
€ 0.2 млн
2
Палмер Лайам
Пол
35
€ 0.1 млн
20
Моррисон Киран
Пол
19
-
20
Rio Shipston
Пол
-
24
Harry Gray
Пол
-
48
Берстоу Мэйсон
Нап
23
€ 2.8 млн
11
Барри Луи
Нап
23
€ 2.5 млн
12
Аль-Хамади Али
Нап
24
€ 1.5 млн
23
Лионгола Жорди
Нап
26
€ 1.5 млн
9
Лоу Джамал
Нап
32
€ 0.5 млн
50
Davis Keillor-Dunn
Нап
-
18
Jaden Heskey
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 8, нападающих: 7
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