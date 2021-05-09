- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 8 января
- 00:35 Кубок Англии. 3-я команда АПЛ «Ньюкасл» проиграла клубу 3-го дивизиона (1:2) 1
- 9 мая 2021
- 10:10 Впервые в истории и «Шеффилд Юнайтед», и «Шеффилд Уэнсдэй» вылетели в течение одного сезона 5
- 8 мая 2021
- 20:17 «Дерби Каунти» Руни в последнем туре Чемпионшипа спасся от вылета, обменявшись тремя голами с «Шеффилд Уэнсдэй»
- 25 января 2021
- 01:00 Кубок Англии. «Эвертон» прошел в следующий раунд, разгромив «Шеффилд Уэнсдэй»
- 18 июля 2020
- 18:50 Митрович забил 26-й гол в сезоне Чемпионшипа. Он лучший бомбардир топ-4 лиг Англии
- 5 марта 2020
- 00:37 Кубок Англии. «Ман Сити» спустя три дня после победы в Кубке лиге обыграл «Шеффилд Уэнсдэй», «Лестер» справился с «Бирмингемом»
- 4 января 2020
- 20:15 «Шеффилд Уэнсдэй» впервые за 26 лет победил в Кубке Англии клуб АПЛ
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 28 января 2019
- 19:54 Игуаин отказался бить пенальти в дебютном матче за «Челси» 4
- 27 января 2019
- 22:50 Кубок Англии. «Челси» разгромил «Шеффилд Уэнсдей», Игуаин дебютировал в Англии 3
- 2 января 2019
- 18:58 Брюс возглавил «Шеффилд Уэнсдэй»
- 4 декабря 2018
- 09:41 Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом» 5
- 23 октября 2018
- 23:39 Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед» 5
- 25 августа 2018
- 22:05 Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты
- 23 августа 2018
- 00:03 Чемпионшип. «Уиган» разгромил «Сток Сити», «Астон Вилла» не справилась с «Брентфордом»
- 11 августа 2018
- 21:33 Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
- 7 августа 2018
- 23:42 Чемпионшип. «Вест Бромвич» ушел от поражения в Ноттингеме, «Мидлсбро» разгромил «Шеффилд Уэнсдэй»
- 4 августа 2018
- 21:22 Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов 1
- 6 мая 2018
- 16:31 Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
- 28 апреля 2018
- 21:54 Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты 1
- 21 апреля 2018
- 23:38 Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты 1
- 14 апреля 2018
- 21:47 Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
- 10 апреля 2018
- 23:56 Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
- 7 апреля 2018
- 19:17 Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты
- 2 апреля 2018
- 23:39 Чемпионшип. «Кардифф» не выиграл в Шеффилде, «Дерби Каунти» победил «Престон» и другие результаты