«Дерби Каунти» Руни в последнем туре Чемпионшипа спасся от вылета, обменявшись тремя голами с «Шеффилд Уэнсдэй»

«Дерби Каунти» под руководством главного тренера Уэйна Руни гарантировал себе место в Чемпионшипе на следующий сезон только по итогам последнего тура. Команда дома сыграла вничью с «Шеффилд Уэнсдэй» (3:3), которая устроила «Дерби Каунти».

По ходу встречи «Дерби Каунти» проигрывал и в лайв-режиме вылетал, но смог добыть спасительное очко.