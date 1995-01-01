Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    «Дерби Каунти» Руни в последнем туре Чемпионшипа спасся от вылета, обменявшись тремя голами с «Шеффилд Уэнсдэй»

    «Дерби Каунти» под руководством главного тренера Уэйна Руни гарантировал себе место в Чемпионшипе на следующий сезон только по итогам последнего тура. Команда дома сыграла вничью с «Шеффилд Уэнсдэй» (3:3), которая устроила «Дерби Каунти».

    По ходу встречи «Дерби Каунти» проигрывал и в лайв-режиме вылетал, но смог добыть спасительное очко.

    • По итогам матча в Лигу 1 вылетел «Шеффилд Уэнсдэй».
    • Руни возглавил команду в прошлом году, это его первый самостоятельный тренерский опыт.
    • Помимо «Шеффилд Уэнсдэй», из Чемпионшипа по итогам сезона вылетели «Ротерхэм» и «Уикомб».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85410
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru