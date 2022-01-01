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Шеффилд Уэнсдэй
Расписание
€ 20,13 млн
Шеффилд Уэнсдэй - расписание матчей
Шеффилд
Англия. Первая лига
Стадион:
Хиллсбро
Сайт:
http://www.swfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Хенрик Педерсен
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
14.11 | 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Плимут Аргайл
20.11 | 23:00
Барнсли
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
24.11 | 22:45
Стивенидж
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
28.11 | 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Рединг
01.12 | 22:45
Оксфорд
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
10.12 | 23:00
Лестер
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
19.12 | 15:30
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Лутон Таун
26.12 | 18:00
Бертон Альбион
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
29.12 | 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Мэнсфилд Таун
01.01 | 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Хаддерсфилд Таун
09.01 | 18:00
Лутон Таун
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
16.01 | 18:00
Уимблдон
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
19.01 | 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Ноттс Каунти
23.01 | 15:30
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Донкастер Роверс
30.01 | 18:00
Блэкпул
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
06.02 | 18:00
Бромли
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
09.02 | 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Уиком Уондерерс
13.02 | 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Питерборо Юнайтед
20.02 | 15:30
Уиган Атлетик
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
27.02 | 18:00
Плимут Аргайл
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
06.03 | 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Лейтон Ориент
13.03 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
20.03 | 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Барнсли
26.03 | 18:00
Милтон Кинс Донс
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
29.03 | 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Бертон Альбион
03.04 | 17:00
Мэнсфилд Таун
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
10.04 | 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Лестер
13.04 | 21:45
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Стивенидж
17.04 | 17:00
Стокпорт Каунти
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
24.04 | 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Милтон Кинс Донс
27.04 | 21:45
Кембридж Юнайтед
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
01.05 | 17:00
Рединг
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
08.05 | 14:30
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Оксфорд
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