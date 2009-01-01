Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 20,13 млн

Шеффилд Уэнсдэй - турнирная таблица

Шеффилд
Англия. Первая лига
Стадион:
Хиллсбро
Сайт:
http://www.swfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Хенрик Педерсен
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Хаддерсфилд Таун
2
Стокпорт Каунти
3
Оксфорд
4
Плимут Аргайл
5
Лутон Таун
6
Рединг
7
Брэдфорд Сити
8
Кембридж Юнайтед
9
Шеффилд Уэнсдэй
10
Лестер
11
Мэнсфилд Таун
12
Милтон Кинс Донс
13
Лейтон Ориент
14
Уиком Уондерерс
15
Бертон Альбион
16
Стивенидж
17
Ноттс Каунти
18
Уимблдон
19
Блэкпул
20
Донкастер Роверс
21
Уиган Атлетик
22
Питерборо Юнайтед
23
Барнсли
24
Бромли
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
5
1
28
12
16
29
14
8
2
4
26
14
12
26
13
7
5
1
22
11
11
26
14
8
1
5
21
18
3
25
14
7
3
4
27
21
6
24
14
6
4
4
25
15
10
22
13
6
4
3
10
8
2
22
14
5
6
3
20
20
0
21
13
5
5
3
22
14
8
20
13
5
4
4
22
19
3
19
13
5
4
4
20
18
2
19
13
4
6
3
22
20
2
18
13
5
2
6
18
14
4
17
13
4
5
4
20
23
-3
17
14
4
5
5
18
21
-3
17
12
4
4
4
17
13
4
16
12
3
5
4
13
14
-1
14
13
3
4
6
9
21
-12
13
12
3
3
6
17
21
-4
12
13
3
3
7
14
22
-8
12
14
3
2
9
11
21
-10
11
13
2
4
7
11
23
-12
10
12
2
3
7
12
22
-10
9
13
2
3
8
12
32
-20
9
Команда
1
Рединг
2
Хаддерсфилд Таун
3
Стокпорт Каунти
4
Оксфорд
5
Лутон Таун
6
Милтон Кинс Донс
7
Мэнсфилд Таун
8
Кембридж Юнайтед
9
Шеффилд Уэнсдэй
10
Стивенидж
11
Бертон Альбион
12
Плимут Аргайл
13
Брэдфорд Сити
14
Лестер
15
Уиган Атлетик
16
Лейтон Ориент
17
Уимблдон
18
Блэкпул
19
Ноттс Каунти
20
Донкастер Роверс
21
Уиком Уондерерс
22
Питерборо Юнайтед
23
Барнсли
24
Бромли
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
1
1
17
7
10
16
7
4
3
0
16
7
9
15
7
5
0
2
16
9
7
15
7
4
3
0
11
4
7
15
7
4
2
1
12
7
5
14
7
3
3
1
15
10
5
12
6
3
2
1
10
7
3
11
7
3
2
2
12
11
1
11
7
2
4
1
14
5
9
10
6
3
1
2
9
6
3
10
7
2
4
1
12
10
2
10
7
3
1
3
8
7
1
10
6
3
1
2
6
5
1
10
7
3
1
3
11
12
-1
10
7
3
1
3
7
9
-2
10
7
3
0
4
10
10
0
9
6
2
3
1
3
4
-1
9
6
2
2
2
12
11
1
8
6
2
2
2
7
6
1
8
6
2
2
2
6
6
0
8
7
2
2
3
11
12
-1
8
6
1
2
3
5
9
-4
5
6
1
2
3
6
11
-5
5
6
1
2
3
3
13
-10
5
Команда
1
Плимут Аргайл
2
Хаддерсфилд Таун
3
Брэдфорд Сити
4
Стокпорт Каунти
5
Оксфорд
6
Лутон Таун
7
Кембридж Юнайтед
8
Шеффилд Уэнсдэй
9
Лестер
10
Уиком Уондерерс
11
Лейтон Ориент
12
Мэнсфилд Таун
13
Бертон Альбион
14
Стивенидж
15
Рединг
16
Ноттс Каунти
17
Милтон Кинс Донс
18
Питерборо Юнайтед
19
Барнсли
20
Блэкпул
21
Донкастер Роверс
22
Бромли
23
Уимблдон
24
Уиган Атлетик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
0
2
13
11
2
15
7
4
2
1
12
5
7
14
7
3
3
1
4
3
1
12
7
3
2
2
10
5
5
11
6
3
2
1
11
7
4
11
7
3
1
3
15
14
1
10
7
2
4
1
8
9
-1
10
6
3
1
2
8
9
-1
10
6
2
3
1
11
7
4
9
6
2
3
1
9
11
-2
9
6
2
2
2
8
4
4
8
7
2
2
3
10
11
-1
8
7
2
1
4
6
11
-5
7
6
1
3
2
8
7
1
6
7
1
3
3
8
8
0
6
6
1
3
2
6
8
-2
6
6
1
3
2
7
10
-3
6
7
1
2
4
6
14
-8
5
6
1
1
4
6
11
-5
4
6
1
1
4
5
10
-5
4
7
1
1
5
8
16
-8
4
7
1
1
5
9
19
-10
4
7
1
1
5
6
17
-11
4
7
0
1
6
4
12
-8
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
3
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
7
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
6
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
1
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
6
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
00:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+