Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
6
10
16
17
18
19
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
5
1
28
12
16
29
14
8
2
4
26
14
12
26
13
7
5
1
22
11
11
26
14
8
1
5
21
18
3
25
14
7
3
4
27
21
6
24
14
6
4
4
25
15
10
22
13
6
4
3
10
8
2
22
14
5
6
3
20
20
0
21
13
5
5
3
22
14
8
20
13
5
4
4
22
19
3
19
13
5
4
4
20
18
2
19
13
4
6
3
22
20
2
18
13
5
2
6
18
14
4
17
13
4
5
4
20
23
-3
17
14
4
5
5
18
21
-3
17
12
4
4
4
17
13
4
16
12
3
5
4
13
14
-1
14
13
3
4
6
9
21
-12
13
12
3
3
6
17
21
-4
12
13
3
3
7
14
22
-8
12
14
3
2
9
11
21
-10
11
13
2
4
7
11
23
-12
10
12
2
3
7
12
22
-10
9
13
2
3
8
12
32
-20
9
Команда
1
4
10
14
17
18
19
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
1
1
17
7
10
16
7
4
3
0
16
7
9
15
7
5
0
2
16
9
7
15
7
4
3
0
11
4
7
15
7
4
2
1
12
7
5
14
7
3
3
1
15
10
5
12
6
3
2
1
10
7
3
11
7
3
2
2
12
11
1
11
7
2
4
1
14
5
9
10
6
3
1
2
9
6
3
10
7
2
4
1
12
10
2
10
7
3
1
3
8
7
1
10
6
3
1
2
6
5
1
10
7
3
1
3
11
12
-1
10
7
3
1
3
7
9
-2
10
7
3
0
4
10
10
0
9
6
2
3
1
3
4
-1
9
6
2
2
2
12
11
1
8
6
2
2
2
7
6
1
8
6
2
2
2
6
6
0
8
7
2
2
3
11
12
-1
8
6
1
2
3
5
9
-4
5
6
1
2
3
6
11
-5
5
6
1
2
3
3
13
-10
5
Команда
5
9
14
15
16
19
20
22
23
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
0
2
13
11
2
15
7
4
2
1
12
5
7
14
7
3
3
1
4
3
1
12
7
3
2
2
10
5
5
11
6
3
2
1
11
7
4
11
7
3
1
3
15
14
1
10
7
2
4
1
8
9
-1
10
6
3
1
2
8
9
-1
10
6
2
3
1
11
7
4
9
6
2
3
1
9
11
-2
9
6
2
2
2
8
4
4
8
7
2
2
3
10
11
-1
8
7
2
1
4
6
11
-5
7
6
1
3
2
8
7
1
6
7
1
3
3
8
8
0
6
6
1
3
2
6
8
-2
6
6
1
3
2
7
10
-3
6
7
1
2
4
6
14
-8
5
6
1
1
4
6
11
-5
4
6
1
1
4
5
10
-5
4
7
1
1
5
8
16
-8
4
7
1
1
5
9
19
-10
4
7
1
1
5
6
17
-11
4
7
0
1
6
4
12
-8
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире