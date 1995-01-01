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    Шеффилд Уэнсдэй - таблица

    Город Шеффилд
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.swfc.premiumtv.co.uk
    Стадион Хиллсбро
    Тренер Данни Рель
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Лестер 11 10 0 1 23:6 +17 30
    2. Ипсвич Таун 11 9 1 1 25:13 +12 28
    3. Престон 11 6 2 3 15:17 -2 20
    4. Сандерленд 11 6 1 4 20:12 +8 19
    5. Лидс 11 5 4 2 17:11 +6 19
    6. Бирмингем Сити 11 5 3 3 15:11 +4 18
    7. Норвич Сити 11 5 2 4 21:19 +2 17
    8. Кардифф 11 5 2 4 17:15 +2 17
    9. Халл Сити 11 4 5 2 16:14 +2 17
    10. Саутгемптон 11 5 2 4 17:21 -4 17
    11. Вест Бромвич 11 4 4 3 18:14 +4 16
    12. Суонси 11 4 3 4 18:14 +4 15
    13. Ковентри 11 3 6 2 17:13 +4 15
    14. Бристоль Сити 11 4 3 4 14:13 +1 15
    15. Миллуолл 11 4 3 4 11:13 -2 15
    16. Мидлсбро 11 4 2 5 16:17 -1 14
    17. Блэкберн 11 4 1 6 17:21 -4 13
    18. Плимут Аргайл 11 3 2 6 18:19 -1 11
    19. Хаддерсфилд Таун 11 2 5 4 11:18 -7 11
    20. Уотфорд 11 2 4 5 14:16 -2 10
    21. Сток Сити 11 3 1 7 11:17 -6 10
    22. Куинз Парк Рейнджерс 11 2 2 7 8:20 -12 8
    23. Ротерхэм 11 1 3 7 10:22 -12 6
    24. Шеффилд Уэнсдэй 11 0 3 8 5:18 -13 3
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ипсвич Таун 6 5 0 1 19:11 +8 15
    2. Лестер 6 5 0 1 10:3 +7 15
    3. Бирмингем Сити 6 4 2 0 11:4 +7 14
    4. Кардифф 6 4 1 1 11:6 +5 13
    5. Норвич Сити 5 4 0 1 8:4 +4 12
    6. Престон 5 4 0 1 8:8 0 12
    7. Лидс 6 3 3 0 9:4 +5 12
    8. Вест Бромвич 5 3 1 1 9:6 +3 10
    9. Ковентри 6 2 4 0 9:5 +4 10
    10. Плимут Аргайл 6 3 0 3 14:10 +4 9
    11. Сандерленд 6 3 0 3 10:8 +2 9
    12. Уотфорд 6 2 2 2 10:6 +4 8
    13. Суонси 5 2 2 1 8:5 +3 8
    14. Саутгемптон 6 2 2 2 11:12 -1 8
    15. Мидлсбро 5 2 1 2 5:5 0 7
    16. Миллуолл 6 2 1 3 6:9 -3 7
    17. Халл Сити 5 1 4 0 7:5 +2 7
    18. Сток Сити 5 2 0 3 6:7 -1 6
    19. Блэкберн 5 2 0 3 7:11 -4 6
    20. Бристоль Сити 5 1 2 2 7:7 0 5
    21. Ротерхэм 5 1 2 2 7:8 -1 5
    22. Хаддерсфилд Таун 5 1 2 2 5:8 -3 5
    23. Шеффилд Уэнсдэй 6 0 2 4 2:8 -6 2
    24. Куинз Парк Рейнджерс 5 0 1 4 3:12 -9 1
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Лестер 5 5 0 0 13:3 +10 15
    2. Ипсвич Таун 5 4 1 0 6:2 +4 13
    3. Сандерленд 5 3 1 1 10:4 +6 10
    4. Бристоль Сити 6 3 1 2 7:6 +1 10
    5. Халл Сити 6 3 1 2 9:9 0 10
    6. Саутгемптон 5 3 0 2 6:9 -3 9
    7. Миллуолл 5 2 2 1 5:4 +1 8
    8. Престон 6 2 2 2 7:9 -2 8
    9. Лидс 5 2 1 2 8:7 +1 7
    10. Суонси 6 2 1 3 10:9 +1 7
    11. Блэкберн 6 2 1 3 10:10 0 7
    12. Мидлсбро 6 2 1 3 11:12 -1 7
    13. Куинз Парк Рейнджерс 6 2 1 3 5:8 -3 7
    14. Вест Бромвич 6 1 3 2 9:8 +1 6
    15. Хаддерсфилд Таун 6 1 3 2 6:10 -4 6
    16. Ковентри 5 1 2 2 8:8 0 5
    17. Норвич Сити 6 1 2 3 13:15 -2 5
    18. Кардифф 5 1 1 3 6:9 -3 4
    19. Бирмингем Сити 5 1 1 3 4:7 -3 4
    20. Сток Сити 6 1 1 4 5:10 -5 4
    21. Плимут Аргайл 5 0 2 3 4:9 -5 2
    22. Уотфорд 5 0 2 3 4:10 -6 2
    23. Шеффилд Уэнсдэй 5 0 1 4 3:10 -7 1
    24. Ротерхэм 6 0 1 5 3:14 -11 1
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