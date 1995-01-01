Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лестер
|11
|10
|0
|1
|23:6
|+17
|30
|2.
|Ипсвич Таун
|11
|9
|1
|1
|25:13
|+12
|28
|3.
|Престон
|11
|6
|2
|3
|15:17
|-2
|20
|4.
|Сандерленд
|11
|6
|1
|4
|20:12
|+8
|19
|5.
|Лидс
|11
|5
|4
|2
|17:11
|+6
|19
|6.
|Бирмингем Сити
|11
|5
|3
|3
|15:11
|+4
|18
|7.
|Норвич Сити
|11
|5
|2
|4
|21:19
|+2
|17
|8.
|Кардифф
|11
|5
|2
|4
|17:15
|+2
|17
|9.
|Халл Сити
|11
|4
|5
|2
|16:14
|+2
|17
|10.
|Саутгемптон
|11
|5
|2
|4
|17:21
|-4
|17
|11.
|Вест Бромвич
|11
|4
|4
|3
|18:14
|+4
|16
|12.
|Суонси
|11
|4
|3
|4
|18:14
|+4
|15
|13.
|Ковентри
|11
|3
|6
|2
|17:13
|+4
|15
|14.
|Бристоль Сити
|11
|4
|3
|4
|14:13
|+1
|15
|15.
|Миллуолл
|11
|4
|3
|4
|11:13
|-2
|15
|16.
|Мидлсбро
|11
|4
|2
|5
|16:17
|-1
|14
|17.
|Блэкберн
|11
|4
|1
|6
|17:21
|-4
|13
|18.
|Плимут Аргайл
|11
|3
|2
|6
|18:19
|-1
|11
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|11
|2
|5
|4
|11:18
|-7
|11
|20.
|Уотфорд
|11
|2
|4
|5
|14:16
|-2
|10
|21.
|Сток Сити
|11
|3
|1
|7
|11:17
|-6
|10
|22.
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|2
|2
|7
|8:20
|-12
|8
|23.
|Ротерхэм
|11
|1
|3
|7
|10:22
|-12
|6
|24.
|Шеффилд Уэнсдэй
|11
|0
|3
|8
|5:18
|-13
|3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ипсвич Таун
|6
|5
|0
|1
|19:11
|+8
|15
|2.
|Лестер
|6
|5
|0
|1
|10:3
|+7
|15
|3.
|Бирмингем Сити
|6
|4
|2
|0
|11:4
|+7
|14
|4.
|Кардифф
|6
|4
|1
|1
|11:6
|+5
|13
|5.
|Норвич Сити
|5
|4
|0
|1
|8:4
|+4
|12
|6.
|Престон
|5
|4
|0
|1
|8:8
|0
|12
|7.
|Лидс
|6
|3
|3
|0
|9:4
|+5
|12
|8.
|Вест Бромвич
|5
|3
|1
|1
|9:6
|+3
|10
|9.
|Ковентри
|6
|2
|4
|0
|9:5
|+4
|10
|10.
|Плимут Аргайл
|6
|3
|0
|3
|14:10
|+4
|9
|11.
|Сандерленд
|6
|3
|0
|3
|10:8
|+2
|9
|12.
|Уотфорд
|6
|2
|2
|2
|10:6
|+4
|8
|13.
|Суонси
|5
|2
|2
|1
|8:5
|+3
|8
|14.
|Саутгемптон
|6
|2
|2
|2
|11:12
|-1
|8
|15.
|Мидлсбро
|5
|2
|1
|2
|5:5
|0
|7
|16.
|Миллуолл
|6
|2
|1
|3
|6:9
|-3
|7
|17.
|Халл Сити
|5
|1
|4
|0
|7:5
|+2
|7
|18.
|Сток Сити
|5
|2
|0
|3
|6:7
|-1
|6
|19.
|Блэкберн
|5
|2
|0
|3
|7:11
|-4
|6
|20.
|Бристоль Сити
|5
|1
|2
|2
|7:7
|0
|5
|21.
|Ротерхэм
|5
|1
|2
|2
|7:8
|-1
|5
|22.
|Хаддерсфилд Таун
|5
|1
|2
|2
|5:8
|-3
|5
|23.
|Шеффилд Уэнсдэй
|6
|0
|2
|4
|2:8
|-6
|2
|24.
|Куинз Парк Рейнджерс
|5
|0
|1
|4
|3:12
|-9
|1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лестер
|5
|5
|0
|0
|13:3
|+10
|15
|2.
|Ипсвич Таун
|5
|4
|1
|0
|6:2
|+4
|13
|3.
|Сандерленд
|5
|3
|1
|1
|10:4
|+6
|10
|4.
|Бристоль Сити
|6
|3
|1
|2
|7:6
|+1
|10
|5.
|Халл Сити
|6
|3
|1
|2
|9:9
|0
|10
|6.
|Саутгемптон
|5
|3
|0
|2
|6:9
|-3
|9
|7.
|Миллуолл
|5
|2
|2
|1
|5:4
|+1
|8
|8.
|Престон
|6
|2
|2
|2
|7:9
|-2
|8
|9.
|Лидс
|5
|2
|1
|2
|8:7
|+1
|7
|10.
|Суонси
|6
|2
|1
|3
|10:9
|+1
|7
|11.
|Блэкберн
|6
|2
|1
|3
|10:10
|0
|7
|12.
|Мидлсбро
|6
|2
|1
|3
|11:12
|-1
|7
|13.
|Куинз Парк Рейнджерс
|6
|2
|1
|3
|5:8
|-3
|7
|14.
|Вест Бромвич
|6
|1
|3
|2
|9:8
|+1
|6
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|6
|1
|3
|2
|6:10
|-4
|6
|16.
|Ковентри
|5
|1
|2
|2
|8:8
|0
|5
|17.
|Норвич Сити
|6
|1
|2
|3
|13:15
|-2
|5
|18.
|Кардифф
|5
|1
|1
|3
|6:9
|-3
|4
|19.
|Бирмингем Сити
|5
|1
|1
|3
|4:7
|-3
|4
|20.
|Сток Сити
|6
|1
|1
|4
|5:10
|-5
|4
|21.
|Плимут Аргайл
|5
|0
|2
|3
|4:9
|-5
|2
|22.
|Уотфорд
|5
|0
|2
|3
|4:10
|-6
|2
|23.
|Шеффилд Уэнсдэй
|5
|0
|1
|4
|3:10
|-7
|1
|24.
|Ротерхэм
|6
|0
|1
|5
|3:14
|-11
|1