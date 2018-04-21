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    Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты

    В матче 44-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» и «Бристоль Сити» забили 10 голов.

    «Вулверхэмптон» досрочно выиграл турнир и вышел в АПЛ.

    С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 44-й тур

    Болтон – Вулверхэмптон – 0:4 (0:2)

    Бирмингем – Шеффилд Юнайтед – 2:1 (1:1)

    Брентфорд – КПР – 2:1 (1:1)

    Бристоль Сити – Халл Сити – 5:5 (2:1)

    Дерби Каунти – Мидлсбро – 1:2 (0:1)

    Ипсвич – Астон Вилла – 0:4 (0:1)

    Лидс – Барнсли – 2:1 (1:1)

    Престон – Норвич – 0:0

    Сандерленд – Бертон – 1:2 (1:0)

    Шеффилд Уэнсдэй – Рединг – 3:0 (1:0)

    Кардифф – Ноттингем Форрест – 2:1 (1:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2018 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 22 апреля 2018, 00:03

      Хоккей на футбольном поле, игра была веселая.

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