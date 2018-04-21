Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты

В матче 44-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» и «Бристоль Сити» забили 10 голов.

«Вулверхэмптон» досрочно выиграл турнир и вышел в АПЛ.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 44-й тур

Болтон – Вулверхэмптон – 0:4 (0:2)

Бирмингем – Шеффилд Юнайтед – 2:1 (1:1)

Брентфорд – КПР – 2:1 (1:1)

Бристоль Сити – Халл Сити – 5:5 (2:1)

Дерби Каунти – Мидлсбро – 1:2 (0:1)

Ипсвич – Астон Вилла – 0:4 (0:1)

Лидс – Барнсли – 2:1 (1:1)

Престон – Норвич – 0:0

Сандерленд – Бертон – 1:2 (1:0)

Шеффилд Уэнсдэй – Рединг – 3:0 (1:0)

Кардифф – Ноттингем Форрест – 2:1 (1:0)

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа