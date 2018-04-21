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Сандерленд - Бертон Альбион

21.04.2018, Суббота, 17:00 мск Сандерленд, стадион Стэдиум оф лайт Англия. Чемпионшип, 44 тур Сандерленд - Бертон Альбион
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
19 тур
25 ноября, суббота 18:00 Бертон Альбион 0:2 Сандерленд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вулверхэмптон 46 30 9 7 82:39 +43 99
2. Кардифф 46 27 9 10 69:39 +30 90
3. Фулхэм 46 25 13 8 79:46 +33 88
4. Астон Вилла 46 24 11 11 72:42 +30 83
5. Мидлсбро 46 22 10 14 67:45 +22 76
6. Дерби Каунти 46 20 15 11 70:48 +22 75
7. Престон 46 19 16 11 57:46 +11 73
8. Миллуолл 46 19 15 12 56:45 +11 72
9. Брентфорд 46 18 15 13 62:52 +10 69
10. Шеффилд Юнайтед 46 20 9 17 62:55 +7 69
11. Бристоль Сити 46 17 16 13 67:58 +9 67
12. Ипсвич 46 17 9 20 57:60 -3 60
13. Лидс 46 17 9 20 59:64 -5 60
14. Норвич Сити 46 15 15 16 49:60 -11 60
15. Шеффилд Уэнсдэй 46 14 15 17 59:60 -1 57
16. КПР 46 15 11 20 58:70 -12 56
17. Ноттингем Форест 46 15 8 23 51:65 -14 53
18. Халл Сити 46 11 16 19 70:70 0 49
19. Бирмингем 46 13 7 26 38:68 -30 46
20. Рединг 46 10 14 22 48:70 -22 44
21. Болтон 46 10 13 23 39:74 -35 43
22. Барнсли 46 9 14 23 48:72 -24 41
23. Бертон Альбион 46 10 11 25 38:81 -43 41
24. Сандерленд 46 7 16 23 52:80 -28 37
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