Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года

Питер Крауч возможно вернется в профессиональный футбол на следующей неделе.

Клуб «Бертон Альбион», выступающий в первой английской лиге (третий по силе дивизион), анонсировал возобновление карьеры 42-летнего нападающего.

«Большое возвращение», – говорится в публикации с фото, на котором Крауч стоит с футболкой с 15-м номером.

Сам футболист сделал репост записи «Бертона», добавив: «Не все так, как кажется. Больше будет в понедельник».