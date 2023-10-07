Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года

Питер Крауч возможно вернется в профессиональный футбол на следующей неделе.
Клуб «Бертон Альбион», выступающий в первой английской лиге (третий по силе дивизион), анонсировал возобновление карьеры 42-летнего нападающего.
«Большое возвращение», – говорится в публикации с фото, на котором Крауч стоит с футболкой с 15-м номером.
Сам футболист сделал репост записи «Бертона», добавив: «Не все так, как кажется. Больше будет в понедельник».
- Крауч закончил карьеру в 2019 году.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
- За сборную Англии форвард провел 42 матча и забил 22 гола.
Источник: «Бомбардир»