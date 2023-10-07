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    • Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года

    Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года

    Питер Крауч возможно вернется в профессиональный футбол на следующей неделе.

    Клуб «Бертон Альбион», выступающий в первой английской лиге (третий по силе дивизион), анонсировал возобновление карьеры 42-летнего нападающего.

    «Большое возвращение», – говорится в публикации с фото, на котором Крауч стоит с футболкой с 15-м номером.

    Сам футболист сделал репост записи «Бертона», добавив: «Не все так, как кажется. Больше будет в понедельник».

    • Крауч закончил карьеру в 2019 году.
    • Он наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
    • За сборную Англии форвард провел 42 матча и забил 22 гола.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3991

      acor94 2 часа назад

      Легенда. В Фифе всегда покупал его, несмотря на возраст и скилл. Он был машиной по забиванию головой.

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