Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» Андрей Канчельскис отреагировал на свое попадание в рейтинг 100 лучших игроков в истории АПЛ, согласно версии издания FourFourTwo.

«Я попал в список 100 лучших в АПЛ? Мне друзья скидывали, говорили, что я попал. Меня это не удивило – я хороший футболист. Только положительные эмоции. Самый лучший ли я из всех россиян, игравших в АПЛ? Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь. У нас много хороших ребят играли в АПЛ. Возьмите хотя бы Аршавина», – сказал Канчельскис.