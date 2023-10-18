Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» Андрей Канчельскис отреагировал на свое попадание в рейтинг 100 лучших игроков в истории АПЛ, согласно версии издания FourFourTwo.
«Я попал в список 100 лучших в АПЛ? Мне друзья скидывали, говорили, что я попал. Меня это не удивило – я хороший футболист. Только положительные эмоции. Самый лучший ли я из всех россиян, игравших в АПЛ? Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь. У нас много хороших ребят играли в АПЛ. Возьмите хотя бы Аршавина», – сказал Канчельскис.
- Андрей Канчельскис расположился на 99-й строчке рейтинга, обогнав экс-форварда «Сток Сити» Питера Крауча.
- Экс-полузащитник Андрей Канчельскис дважды становился чемпионом АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» (в сезонах-1992/93 и 1993/94).
- В Англии бывший футболист также выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».
- В данный момент Канчельскис является генеральным директором казахстанского клуба «Тобол».
Источник: Sport24