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    • Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ

    Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» Андрей Канчельскис отреагировал на свое попадание в рейтинг 100 лучших игроков в истории АПЛ, согласно версии издания FourFourTwo.

    «Я попал в список 100 лучших в АПЛ? Мне друзья скидывали, говорили, что я попал. Меня это не удивило – я хороший футболист. Только положительные эмоции. Самый лучший ли я из всех россиян, игравших в АПЛ? Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь. У нас много хороших ребят играли в АПЛ. Возьмите хотя бы Аршавина», – сказал Канчельскис.

    • Андрей Канчельскис расположился на 99-й строчке рейтинга, обогнав экс-форварда «Сток Сити» Питера Крауча.
    • Экс-полузащитник Андрей Канчельскис дважды становился чемпионом АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» (в сезонах-1992/93 и 1993/94).
    • В Англии бывший футболист также выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».
    • В данный момент Канчельскис является генеральным директором казахстанского клуба «Тобол».

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    Источник: Sport24

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    18.10.2023 14:47
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