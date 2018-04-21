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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Бертон Альбион
Сандерленд - Бертон Альбион: обзор матча 21 апреля 2018
Сандерленд
21.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 2
Завершен
Бертон Альбион
34'
П. МакНэйр
86'
Д. Бент
90+2'
Л. Бойс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Бертон Альбион
Желтая карточка
Д. Хонимэн
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Л. Бойс
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Л. Бойс
Пас отдал
Б. Тернер
86'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
Желтая карточка
П. МакНэйр
74'
Желтая карточка
К. МакМанаман
59'
Желтая карточка
М. Уилсон
45'
ГОЛ! 1:0!
П. МакНэйр
Пас отдал
Э. Флетчер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Стил
2
Джонс
5
Коне
36
Уилсон
17
МакНэйр
16
О'Ши
10
Хонимэн
6
Каттермол
46
МакГиди
20
МакМанаман
11
Флетчер
3-4-2
13
Бювотер
4
Нэйлор
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
26
Сбарра
7
Мерфи
14
МакКрори
21
Акпан
27
Бойс
7
Экинс
Остались в запасе
Сандерленд
Бертон Альбион
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Ли Камп
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
1
Ли Камп
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Сандерленд - Бертон Альбион
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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