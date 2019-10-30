Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты

Состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» одержал победу над «Саутгемптоном» в 350-м матче Серхио Агуэро за клуб – 3:1. «Лестер» обыграл «Бертон Альбион» со счетом 2:1.
Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
Бертон Альбион – Лестер – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Ихеаначо, 7; 0:2 – Тилеманс, 20; 1:2 – Бойс, 52.
Кроули Таун – Колчестер – 1:3 (1:1)
Голы: 1:0 – Булман, 20; 1:1 – Норрис, 22; 1:2 – Луямбула, 53 (в свои ворота); 1:3 – Гамбин, 80.
Манчестер Сити – Саутгемптон – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Отаменди, 20; 2:0 – Агуэро, 38; 3:0 – Агуэро, 56; 3:1 – Стивенс, 75.
Оксфорд – Сандерленд – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Холл, 25; 1:1 – Макнолти, 78; 2:1 – серия пенальти (4:2).
Гол: 1:0 – Холгейт, 72.
Источник: Бомбардир.ру