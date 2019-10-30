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Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты

30 октября 2019, 00:35
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Состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги. «Манчестер Сити» одержал победу над «Саутгемптоном» в 350-м матче Серхио Агуэро за клуб – 3:1. «Лестер» обыграл «Бертон Альбион» со счетом 2:1.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала

Бертон Альбион – Лестер – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ихеаначо, 7; 0:2 – Тилеманс, 20; 1:2 – Бойс, 52.

Кроули Таун – Колчестер – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Булман, 20; 1:1 – Норрис, 22; 1:2 – Луямбула, 53 (в свои ворота); 1:3 – Гамбин, 80.

Манчестер Сити – Саутгемптон – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Отаменди, 20; 2:0 – Агуэро, 38; 3:0 – Агуэро, 56; 3:1 – Стивенс, 75.

Оксфорд – Сандерленд – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Холл, 25; 1:1 – Макнолти, 78; 2:1 – серия пенальти (4:2).

Эвертон – Уотфорд – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Холгейт, 72.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок лиги Бертон Альбион Лестер Кроули Таун Колчестер Юнайтед Манчестер Сити Саутгемптон Оксфорд Сандерленд Эвертон Уотфорд
Комментарии (1)
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whitecoal
1572395044
Грёбаный бомбардир, никогда правды не добьёшься. Здесь один счёт, а если посмотреть страницу «все матчи» за 29 число, то Лестер выиграл 3:1, а Эвертон 2:0. Ну когда инфу на этом сайте не нужно будет проверять на других? Когда? Тупо счёт без составов и замен, так ещё и счёт на одном сайте в нескольких вариантах.
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